Loading...

Uno de los que más comentarios ha suscitado es “Zeus”, en el que el rapero pide perdón a Rihanna por una canción filtrada el pasado año en la que decía ponerse “del lado” de Chris Brown, condenado en 2009 por agredirla y proferir amenazas de muerte contra ella.

Se da la circunstancia de que Eminem colaboró en el pasado dos veces con la cantante de Barbados para facturar dos de sus grandes éxitos, “Love The Way You Lie” y “The Monster”, que tratan precisamente sobre relaciones tortuosas.