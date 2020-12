La flexibilización sigue generando polémica

Los maracayeros siguen teniendo diversas opiniones sobre la relajación de las normas de bioseguridad en el mes de diciembre, sin embargo, coinciden en la necesidad de no confiarse.

En este sentido, la colectividad aragüeña se ha volcado de manera más significativa a las calles del centro de la ciudad, aprovechando que todos los comercios están trabajando.

No obstante, hay quienes opinan que ya no hace falta estar en cuarentena ni radical ni flexible, apuestan a la conciencia de la ciudadanía para su cuidado en particular.

Tal es el caso de Trina de Salas, quien dijo, “la gente debe cuidarse por si misma, yo considero que todos los meses deben ser flexibles, ya está bueno de eso”.

Entre tanto, Miguel Salas comentó, “no es necesario que le pongan una pistola en el pecho a una persona para que se cuide, ya eso está al criterio de cada quien, es momento de que tomemos conciencia de esto”.

Por otra parte, Henry Key destacó, “yo considero que eliminen la cuarentena en su totalidad, no pueden estar teniéndonos presos, que quede eliminado para siempre“.

Sin embargo hay personas que no están de acuerdo con que el Gobierno nacional haya relajado el mes completo y prefieren que el sistema 7+7 vuelva a implementarse.

Haciendo referencia al tema, Daniel Carrillo señaló, “yo cero que es mejor que se vuelva al 7+7, para que la gente se cuide más de la contaminación en cuanto al Covid-19, porque en estos momentos la gente no se está cuidando como tal”.

De esta manera, Luis Lamon indicó, “es muy importante la salud colectiva, para mí fue un acto de inconciencia y politiquería por parte del Ejecutivo nacional, mientras que en otros países se está apretando más con las medidas por el brote proporcional del virus, aquí el Gobierno le dio vacaciones al Covid-19″.

Mientras tanto la gente sigue transitando en las calles y avenidas del casco central de Maracay realizando compras, visitando centros comerciales y tiendas; por su parte el Gobierno nacional a través de su máximo representante, el presidente Nicolás Maduro anunció recientemente comenzar el 2021 con una radicalización total.

