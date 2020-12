Chicheros del eje Este registran altas en sus ventas

La llegada de la flexibilización decembrina ha significado para muchos de los comercios en el eje Este alzas en sus ventas, siendo uno de ellos los tradicionales puestos de chicha, que han comenzado nuevamente a deleitar a los transeúntes de las principales calles y avenidas de esta parte de la entidad aragüeña, luego de varios meses parados.

Loading...

Y es que a quién no le va gustar refrescarse con esta bebida cremosa y tradicional, mientras hace sus diligencias, pues al parecer la respuesta es siempre positiva, ya que los sitios de venta de esta bebida ubicados en los municipios Ribas, Bolívar, Revenga y Santos Michelena, permanecen con gran cantidad de clientes.

Con respecto al tema, los dueños y encargados manifestaron que el incremento en las ventas se debe a la gran cantidad de personas que hay en las calles y a su casi nula “fuerza de voluntad” que tienen, cuando se trata de tomarse una chicha bien fría y actualmente muchos se han reinventado adicionando distintos topping de chocolate, maní, fiesta de colores, galletas y hasta gomitas.

“Las ventas se han incrementado este inicio de mes de manera considerable, presumo que es porque hay más personas en la calle y el mes de diciembre siempre representa no sólo alegría, sino que hay un poco más de ingresos. Esto sin contar, que no muchos se resisten a adquirir este tipo de bebidas tradicionales, que pese al tiempo no pasan de moda“, manifestó

Yubraín Díaz, vendedor de chichas en el centro de La Victoria y Sabaneta de El Consejo. Asimismo se conoció que los precios de la chicha en el eje Este, van a depender del sitio, del tamaño del vaso y los acompañantes que deseen los consumidores, por lo que las cifras exhibidas en bolívares son 250 mil, 320 mil, 420 mil, 500 y 700 mil bolívares. Los adicionales van desde los 150 mil bolívares.

DANIEL MELLADO | La Victoria