El incremento de la tarifa del pasaje en los colectivos en el estado Aragua, ha asestado un duro golpe en los bolsillos de los usuarios, muchos indicaron que lo que devengan mensualmente no alcanza para cubrir las rutas que usualmente utilizan.

Los usuarios del servicio de transporte público que se movilizan constantemente desde el municipio Mariño hasta Maracay, deben tener al menos 600 mil bolívares en efectivo para poder llegar hasta su destino.

El costo del pasaje hasta la zona de Turmero, dependiendo el lugar hasta donde se traslade el usuario, son de 200 mil bolívares, sin contar la tarifa desde el Terminal Central hasta el centro de la ciudad.

Tal es el caso de Ramón Medina, quien dijo, “yo vengo de Paya en el municipio Mariño y me cobraron 220 mil hasta el Terminal, de allí me trasladé hasta el centro de Maracay, aquí son 100 mil bolívares, es decir, en un ratico se van 600 mil diarios, y si vienes acompañado, se multiplica la cosa por dos, lo fuerte de todo esto es el efectivo que no se consigue”.

Por otra parte, Carmen Velásquez indicó, “nada más hasta el viernes de la semana pasada, mi gasto era de 60 mil bolívares, pagando a 30 mil el pasaje, ya hoy se incrementa a Bs 200 mil, es decir 140 mil bolívares más de un solo golpe, esto si solo vas hasta el centro de la ciudad, si sales hacia otro municipio como Mariño, Francisco Linares Alcántara son 600 o más”.

Entre tanto, Alfredo Alfaro destacó, “aquí están cobrando de la noche a la mañana un pasaje sin informarle al pueblo, estamos trabajando sólo para pagar pasaje, el sueldo mínimo es de 1.200.000,00, esto sin duda es un país sin ley, todo el mundo hace lo que le da la gana”.

Los trabajadores y usuarios del transporte público aseveraron que quizás el incremento sea necesario para el mantenimiento de las camionetas y todo lo que implica repuestos y otras cosas, pero que también debe comprender el gobierno regional que no existe un respaldo en efectivo en las entidades bancarias.

Es por ello que los afectados hacen en llamado a las autoridades, al Ministerio de Transporte y a los alcaldes a que se pronuncien en cuanto a esta situación y empleen un método de acuerdo con los transportistas, para que ninguna de las partes se vean afectadas.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA