El aumento del pasaje no está publicado en gaceta

José Luis Trocell, presidente del Frente Unido de Transporte en Aragua, indicó que aun siguen sentados en las mesas de conversaciones para lograr el pronunciamiento oficial en torno al aumento del pasaje.

Aunque no está publicado en gaceta, este ajuste ya está generando malestar y confusión entre los usuarios, quienes argumentaron que no existía un anuncio oficial de parte del Ministerio de Transporte.

Sin embargo, Trocell señaló que el aumento del pasaje es necesario porque 60 mil bolívares por personas era muy poco para cubrir los gastos.

“La intención de los transportistas no es generar incomodidad en los usuarios, pedimos comprensión ya que somos personas que necesitamos cubrir los gastos de la camioneta y los gastos personales, comida, alquiler, juguetes de nuestros hijos”.

Explicó que hasta los momentos 100 mil bolívares la ruta urbana, suburbanos 150 mil y hacia algunos municipios 200.

“De igual manera pido a los conductores respeto hacia los pasajeros, especialmente a las personas de la tercera edad. Al tener una respuesta oficial la daremos a conocer públicamente”.

REGRESARON LAS CAMINATAS

Ante la situación, los usuarios de la ruta La Coromoto y Caña de Azúcar denunciaron el mal trato de los colectores y choferes hacia los usuarios.

Al respecto, Carla Mendoza comentó: “No hay respeto hacia los usuarios, si no tenemos el pasaje completo no nos dejan subir a la camioneta y en varias oportunidades he visto como bajan a las personas, es una falta de respeto”.

Fernando Camejo añadió: “El servicio que prestan es de mala calidad, las camionetas en mal estado, la gente se baja oliendo a gasoil, gasolina o humo y de paso hay que calarse los regaños del colector, 500 mil es lo que vamos a pagar a los abusadores esos”.

Igualmente Carmelina Bustamante aseguró que “ya ni a las personas de la tercera nos respetan, si lo que pagan de pensión es una miseria, yo pago 30 bolívares hasta el centro y en varias oportunidades me han pegado gritos”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

foto | JOEL ZAPATA