Mariñenses descontentos con el “aumento decembrino” del pasaje

La inquietud por parte de los usuarios del transporte público ante los tradicionales aumentos de pasaje en diciembre se transformó en descontento, ante lo cual no les quedó otra cosa que llevarse las “manos a la cabeza”.

En este sentido, María Lucero señaló, “yo soy trabajadora de la salud, y esos traslados diarios de mi residencia hacia mi trabajo me afecta de manera considerable en el bolsillo, eran 200 mil diarios, sacándolo en un promedio de lunes a viernes son 1 millón de bolívares semanal y con el aumento cómo lo pago”.

Por otro lado, Osmary Umanes resaltó, “la verdad que nadie resistiría un aumento del pasaje, el sueldo no está disponible para esta situación, yo laboro en lo que se denomina la zona agraria y soy residente de El Mácaro, municipio Mariño, ya solamente el traslado desde mi residencia hacia mi sitio de trabajo, son 6 pasajes diarios, el sueldo mensual no alcanza, si esto llegara a suceder, más de uno tendrá que caminar o en su defecto asistir una semana sí y otra a los trabajos”.

De esta misma manera, Leandro Maya acotó, “todo lo que aumenta afecta al bolsillo del venezolano, y más en estos tiempos de crisis, donde el sueldo no alcanza para nada, yo por lo menos gasto diario 80 mil bolívares, que a veces ni los tengo para trasladarme“.

Asimismo, Germaine Gamboa aseveró, “estamos en una situación crítica, por supuesto que afectaría el bolsillo, no hay efectivo, las entradas de dinero no son constantes, entonces cómo costeamos un aumento si no percibimos moneda“.

Por los momentos los tarifarios se mantienen igual en cuanto al cobro del pasaje, sin embargo, los sindicatos y dueños de las unidades colectivas aseveraron que la inflación dejó por detrás a estos costos, poniendo como argumento fundamental que los repuestos y servicios para mantener a los autobuses están anclados al precio del dólar paralelo.

