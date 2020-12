Maracayeros apoyan la medida de entrar en radicalización total

Ante el repunte de los casos de Covid-19 en el país y el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo 13 de diciembre en cuanto a retomar la semana de radicalización por 14 días consecutivos a partir del 1° de enero del 2021, los maracayeros aseguraron estar de acuerdo con esta medida.

Loading...

Los habitantes del casco central de Maracay indicaron que hay muchas personas en las calles que no guardan las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno nacional para resguardar la salud.

Miriam Correa nos comentó, “el Gobierno no debió bajar la guardia y dejar el cronograma como veníamos haciendo, ya que en la calle hay mucha gente y la mayoría anda sin las normas de seguridad, no se cumple con el distanciamiento social ni el uso del tapabocas“.

Juan Blanco señaló, “por supuesto que estoy de acuerdo que apliquen nuevamente la radicalización, pues la gente está en la calle haciendo de las suyas y la mayoría no se cuida”.“Lamentablemente los comerciantes serán los más perjudicados, pero el Gobierno debe hacer ajustes para evitar que diariamente tengamos un nuevo aumento de casos con coronavirus“.

Felipe Arais indicó, “hay personas y comerciantes que sí están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pero otras no, es un problema de conciencia que los venezolanos tenemos, hay que tomar las medidas radicales para emparejar”.

Yasmín González expresó, “claro que estoy de acuerdo con que se implemente la medida, pues mientras más camino el centro, me doy cuenta que hay muchas personas que no respetan el distanciamiento social, no usan el gel, se aglomeran todos para hacer las compras y eso sólo trae como consecuencia que se incrementen los casos por Covid-19″.

Los maracayeros aseguraron que el Ejecutivo nacional debe tomar las medidas de seguridad inmediatamente para evitar que haya más casos en el estado Aragua, productos de la inconciencia de muchas personas.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA