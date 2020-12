Los pasajeros que van hacia el litoral aragüeño deben esperar por lo menos cuatro horas para ser trasladados, ante lo cual los transportistas aclararon que la crisis del combustible es un factor determinante para dicho retraso.

Se conoció de manera extraoficial y por el testimonio de los pasajeros que los autobuses que laboran hacia la población de Choroní, municipio Girardot, salen del Terminal Central en periodos de 3 a 4 horas aproximadamente.

Al respecto, Andry Márquez señaló, “tengo dos horas en la parada, intentando trasladarme hacia mi casa, soy residente de Choroní, esperamos que el autobús de las 11:00 de la mañana salga para poder irme”.

Por otro lado, Cristina Duarte destacó, “yo vivo en Cepe, deseo trasladarme hacia mi casa, he intentado viajar desde hace 15 días, pero la situación con el combustible no me ha dejado, eso dificulta bastante las cosas, más que todo para los que somos habitantes”.

Los choferes y trabajadores de las rutas que cubren las zonas costeras de Aragua, enfatizaron que la disponibilidad para el traslado de los pasajeros hacia su destino está, sin embargo, el factor combustible atrasa los viajes hacia la zona.

De esta manera, Oscar Brito acotó, “tenemos que amanecer en las colas para poder surtir las unidades, esos litros que nos abastecen sólo alcanzan para una ida y vuelta, luego debemos volver a meternos en las colas, y con el problema que hay con respecto al combustible se hace cuesta arriba el trabajo”.

Además Brito añadió, “sólo estamos trabajando los autobuses que surten gasoil, con el determinante que acabo de referir, sólo una ida y vuelta, mientras que los tres autobuses de gasolina se meten a cargar pasajeros si logran abastecer”.

Sin embargo hay personas que han tocado con la suerte de viajar sin contratiempo hacia Choroní, asegurando que hacen el tiempo de espera, pero siempre abordan una unidad que los traslade.

Tal es el caso de Emilio Sánchez, quien señaló, “yo me traslado hacia Maracay dos veces a la semana, en mi caso tengo las mismas dos horas de espera, pero siempre logro abordar una unidad, en el pueblo de Choroní tengo un negocio y eso me obliga a trasladarme hacia el centro para poder hacer mis compras, yo considero que están trabajando normal“.

Durante el recorrido por el Terminal Central de Maracay, en la parada donde aparcan los colectivos que se dirigen hacia el municipio Costa de Oro, no tenía a primeras horas de la mañana de ayer unidades que pudiesen trasladar a los residentes y visitantes de la jurisdicción; los mismos refirieron que el problema del combustible atrasaba los viajes.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA