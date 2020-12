Con total regocijo y plena alegría el alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastidas y todo su equipo de gobierno dio inicio a la temporada decembrina con una misa para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que derrama sobre la ciudad jardín, así como la paradura del niño, la bendición al nacimiento y el encendido de la navidad en el cual vecinos y vecinas de la municipalidad disfrutaron de un momento agradable y de esparcimiento.

De la mano de la bendición del Padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, quien presidió dicho momento y destacó en su homilía “Pese a la situación de la pandemia las personas mantiene su fe firme en el Señor, el libro de Isaías nos dice los que esperan en el Señor renuevan su fuerza, el centro y la celebración de la navidad es nuestro Señor Jesucristo él es nuestra base” expresó Díaz.

Por su parte, el mandatario local posterior a la procesión de la paradura del niño y previo al encendido de la navidad expresó su agradecimiento con todos los presentes por el respaldo y la confianza pese a haber sido un año lleno de muchas dificultades, “este 2020 no ha sido fácil, este 2020 no podemos ni debemos verlo como un mal año, sino como un año de aprendizaje, como un año de fortaleza humana, de unión familiar, de unión de sociedad y los deseos que es una de las cosas más bonitas del ser humano y que no podemos perderlo nunca, ni los deseos ni los sueños, deseo que todos los que están aquí y más allá, nuestros familiares, nuestros amigos, veamos un próximo año con más esperanza, con más proyección, con más unión familiar, con más siembra de cariño, de acercamiento entre nosotros, de las ideas para seguir construyendo nuestro país, de unión, de fortaleza, de bendición, de claridad, que nosotros los gobernantes estemos mucho más cerca de ustedes” agregó.

Asimismo, luego del encendido navideño y el destello de fuegos artificiales, el alcalde se dirigió a los medios de comunicación para valorar lo que ha sido el gran esfuerzo por el trabajo realizado por el equipo de gobierno para que pese a muchas contrariedades los esfuerzos den frutos positivos a nivel colectivo, “sin duda alguna la clave para enfrentar la batalla de este año tan duro por el tema pandemia principalmente ha sido tener resistencia y fe, esa ha sido la clave para todo este equipo de trabajo que me acompaña a diario a enfrentar juntos todas las acciones que debemos como gobierno municipal afrontar con responsabilidad y convicción por los maracayeros, con la familia que lo hace más fácil, agradeciendo también a Dios por la salud porque mientras haya vida hay esperanza” culminó.

La invitación a disfrutar de los espacios de la plazoleta de la alcaldía de Girardot se extiende para este fin de semana ya que a partir de este viernes 11 de diciembre a partir de las 5:00 pm da inicio la 2da. Edición de la Expo Emprendedores Girardot y ES Bazar 2020 con todas las medidas de bioseguridad.

