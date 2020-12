Hasta 20 dólares cuesta un pasaje en los Expresos a San Cristóbal

Se pudo constatar que las rutas interurbanas empezaron a prestar el servicio a los usuarios a los distintos rincones del país, sin embargo, las personas que se encontraban en el Terminal de Occidente de la ciudad de Maracay indicaron que el transporte privado está cobrando hasta 20 dólares para la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira.

Al respecto, Brillidth Moreno manifestó que duró un día esperando para poder adquirir un pasaje, “estábamos en el terminal y no fue hasta un día después en la mañana que pudimos adquirir un boleto en una empresa pública y fue donde lo vendían más económico y nos costó exactamente nueve millones doscientos sesenta mil bolívares”.

Resaltó que el comienzo de la semana no pudieron adquirir el boleto, ya que los transportistas no prestaron el servicio, porque se encontraban reunidos para establecer un precio del pasaje, “los privados están cobrando hasta 20 dólares por persona para San Cristóbal, y aparte de eso los transportistas alegan que tienen problemas con la gasolina y el gasoil”.

De igual forma, Jesús Arias destacó que aunque se normalizó el servicio, tuvieron que pasar todo un día esperando para adquirir el boleto, “esperamos mucho tiempo, pero lo bueno de todo es que ya está todo resuelto y estamos a la espera de poder viajar”.

PARA VALENCIA DEBEN PAGAR HASTA 3 DÓLARES

Aunque hasta el momento no se maneja un listado de precios oficiales, usuarios que se encontraban en el Terminal de Maracay señalaron que algunos transportistas se encontraban cobrando hasta 3 dólares para la ciudad de Valencia, sin embargo fueron notificados por las autoridades del puerto terrestre que el valor era de 700 bolívares.

Luis García señaló que viajó por escala a la ciudad de Maracay y consideró que era pasar mucho trabajo, “estoy esperando acá, ya que creo que si viajaré de forma más segura y tranquila, en estos momentos el transporte está presentando muchas fallas, es mas puedo asegurar que no hay laborando, y además al momento de abordar las unidades nos dicen exactamente cuánto es que se tiene que pagar”.

Por último, indicó que no se conoce al precio exacto del pasaje, “nos habían dicho que eran 700 mil bolívares, pero hace rato un señor no pudo abordar una unidad, ya que le estaban cobrando 3 dólares y no los tenía”.

