Desde tempranas horas de este miércoles usuarios de redes sociales denunciaron que algunas unidades de transporte público en la entidad aragüeña comenzaron a cobrar un nuevo aumento del pasaje, el cual todavía no está establecido en Gaceta Oficial.

Según lo denunciado por los usuarios, se detalló que las líneas de transporte de la Unión Coromoto, Caña de Azúcar y algunas unidades de otros municipios como José Ángel Lamas, incrementaron el pasaje suburbano en 150.000 mil bolívares, sin embargo hasta el cierre de esta edición no se pudo verificar esta información.

Durante un recorrido del equipo reporteril de diario elsiglo por las reconocidas paradas de la entidad, los usuarios indicaron que no les han cobrado el pasaje con dicho aumento.

En este sentido, José Rojas, usuario de la unión Caña de Azúcar, señaló que el pasaje hasta el Terminal de Maracay en el municipio Girardot, se lo cobraron a 60.000 mil bolívares, “hasta los momentos no me han cobrado ningún aumento, y tengo entendido que el pasaje interno se ubica en 30.000 mil bolívares”.

Señaló que ya que no se encuentran trabajando todas las unidades de transporte, se observa gran afluencia de usuarios, “muchas camionetas no están trabajando por falta de gasolina o gasoil, sin embargo, no se pierde tanto tiempo esperando una unidad”.

Asimismo, Andreína Fernández manifestó que no le cobraron un aumento de pasaje, “tal vez a otros usuarios si le solicitaron un aumento, pero yo hasta los momentos he pagado 60.000 mil bolívares y esa es la misma cantidad que pagué durante esta semana”.

Fernández recalcó que a pesar de la falla de combustible no esperó tanto tiempo en la parada de transporte público, “las veces que he salido he podido subirme en la camioneta fácilmente, tal vez otras rutas estén cobrando el aumento, pero hasta ahora no lo he cancelado”, finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA