“Desde el Parlamento crearemos acuerdos que nos permitan sacar a Venezuela de la crisis”

Luego de completado el proceso de escrutinios y certificación de los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado domingo, se conoció a través de la página oficial del ente comicial que la Alianza Democrática, integrada por los partidos Acción Democrática, El Cambio, Copei, Avanzada Progresista y Cambiemos, obtuvo un curul en la entidad aragüeña por medio del voto lista.

Y es que según los datos suministrados en la página web, Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo, militante de la tolda blanca, obtuvo 83.229 votos para un porcentaje de 20.52%, quedando electo como diputado principal, mientras que Melva Paredes del partido Cambiemos fue electa como diputada suplente.

Paredes manifestó que ante estos resultados se encuentran optimistas y esperan lograr acuerdos en el Parlamento que les permitan sacar a Venezuela de la crisis económica y política por la cual atraviesa actualmente, “queremos crear acuerdos que nos permitan superar el tema de la hiperinflación, es decir llegar a soluciones que nos den la posibilidad que empresas trasnacionales puedan invertir en el país”.

Asimismo, la parlamentaria reelecta señaló que aunque es un trabajo duro, esperan poder permitir nuevamente la inversión en Venezuela, “tenemos que empezar con las sanciones de Estados Unidos y otras comunidades internacionales, para lograr que el país tenga nuevamente fuentes de empleos y la reactivación de las industrias, sobre todo en el estado Aragua, donde antes éramos una potencia agroindustrial y ahora los campos están totalmente improductivos”.

La diputada señaló que una de las propuestas que lleva al Parlamento nacional es poder reactivar la agroindustria, tanto en la entidad aragüeña como en el país en general, “tenemos que generar fuentes de empleos, aumentar los sueldos y salarios, Venezuela merece que sus ciudadanos vivan dignamente, trataremos de buscar apalear todo el tema de la alimentación y de todas las personas que se encuentran en estado de desnutrición”.

Paredes destacó que luego de las elecciones se debe hacer un llamado a la reflexión y que nadie se atribuya el porcentaje de abstención sólo por hacer un llamado a no votar, “la verdad es que las personas están cansadas y se despolitizaron, los ciudadanos no votaron por ninguna opción porque no confían en nadie, no creen en el Gobierno, en la oposición radical ni en la moderada, y lo que hacen es buscar el día a día su sustento y alimento”.

Señaló que el ambiente que se vive en el país es de una gran desesperanza y frustración, “aquí las personas perdieron la confianza en los políticos y están viviendo ‘como venga’, y lo que nos toca como oposición es asumir la culpa de los errores cometidos y buscar una solución, además de entender que vienen elecciones para gobernadores y alcaldes y no podemos permitir volver a pasar por lo mismo y que el Gobierno se lleve todo con su manipulación”.

Por último, Paredes resaltó que el Gobierno nacional ya tiene un “techo” y no van a obtener más de tres millones de votos, “es un gran trabajo para ellos ahora, antes tenían 7 millones, pero ahora la realidad es otra, entonces lo que se tiene que hacer es buscar la forma de superarlos, los que llamaron a la abstención, ya hemos recibido bastante llamadas de arrepentimiento y felicitación para los que nos quedamos poniéndole el pecho a este proceso, intentamos no perder el Parlamento y aunque esto no fue posible, creemos que tenemos que buscar soluciones para el país, esa es nuestra misión y la visión es superar la crisis”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA