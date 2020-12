“Nuestros amigos en la Unión Europea están insistiendo en que si ellos aprueban una nueva ley en el futuro con la que nosotros en este país no queremos cumplir o con la que no estemos de acuerdo, ellos tendrán el derecho automático a castigarnos y tomar represalias”, afirmó el líder tory en la Cámara de los Comunes.Consideró además que la UE presiona para que el Reino Unido sea “el único país en el mundo que no tendría control soberano sobre sus aguas pesqueras”.

“No creo que esos sean términos que ningún primer ministro de este país debiera aceptar”, recalcó el mandatario británico.

Johnson subrayó que el Reino Unido “prosperará poderosamente” incluso si dentro de 22 días rompe sus lazos con el bloque comunitario sin haber llegado a un acuerdo sobre su futura relación.

Según los cálculos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria británica (OBR, en inglés), un organismo independiente financiado por el Gobierno, un Brexit sin acuerdo reduciría en un 2 % el PIB británico en 2021.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha alertado por su parte de que las consecuencias de una ruptura abrupta con la UE serían a largo plazo más dañinas que la crisis económica del coronavirus.