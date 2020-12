Posiciones encontradas sobre participación en la CP

Ante la convocatoria para participar en la Consulta Popular de la oposición que lidera Juan Guaidó, surgieron posiciones encontradas entre algunos maracayeros encuestados sobre el tema.

En tal sentido, algunos ciudadanos maracayeros están dispuestos a participar virtualmente en dicho evento que se llevará a cabo hasta el sábado 12 de diciembre en todo el territorio nacional, con el planteamiento de 3 preguntas con respuestas de sí o no.

De esta manera, Jesús Acosta aseveró, “la oposición no quiere avanzar como es debido, si se quiere ganar hay que participar, por el momento estoy indeciso de participar en esta consulta, vamos a ver cómo va a desarrollarse”.

Por otro lado, Edison Rosales comentó, “aquí en el país lo que hay es que trabajar, yo me dedico a las ventas, por el momento no creo que vaya a participar en esa consulta planteada por Guaidó”.

Asimismo, Jonathan Hernández dijo, “aunque recibí el mensaje para la consulta no voy a participar, porque veo que es más de lo mismo, no hay avances y eso ya me tiene un poco cansado”.

Sin embargo hay quienes sí están dispuestos a realizar estas encuestas y participar en este proceso de consulta, tal es el caso de Jhon Lara, quien destacó, “hay que ver qué es lo que, porque no sabemos con estas situaciones y conflictos políticos en qué vamos a parar, yo voy a dar ese paso para participar en la encuesta; porque estas elecciones no son muy claras que digamos”.

Por su parte, Manuel Parra argumentó, “está difícil la situación, es bien claro que el Gobierno planteó una oposición a su medida para que continuara el juego corrupto que ellos mantienen; es por ello que debemos continuar con el trabajo que desde la Asamblea Nacional vienen haciendo todos los diputados que están en el exilio; por supuesto que participaré en la consulta”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA