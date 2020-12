Jornada electoral se llevó a cabo con total normalidad en Maracay

A primeras horas de la mañana de ayer los centros de votación en los distintos municipios estaban listos para recibir a los electores, quienes de manera progresiva fueron asistiendo a la jornada electoral.

Asimismo los votantes asistieron a su centro de votación y en los mismos se encontraban los funcionarios militares y la Milicia Bolivariana, quienes se encargaron de mantener el orden y la custodia del centro electoral a través del Plan República.

En este sentido, una vez abierta la institución destinada como centro de sufragio, los electores procedían a verificarse en el listado correspondiente para conocer la mesa donde iban a ejercer su derecho al voto por el candidato de su preferencia.

Por otro lado, producto de la pandemia y por ordenamiento mundial para evitar la proliferación del coronavirus, los protocolos de seguridad fueron cumplidos en cada centro de votación.

De esta manera y bajo un estricto control los funcionarios del CNE, conjuntamente con los organismos castrenses se encargaron de abastecer alcohol, y de garantizar el buen uso del tapabocas al público en general, quienes destacaron que el proceso en materia de prevención estaba funcionando de manera estricta.

La coordinadora del centro electoral de la Escuela Básica El Progreso del municipio Mario Briceño Iragorry, por parte de las UBCH, Margareth Ruiz detalló, “tenemos 3.400 electores en esta institución, las cuales están habilitadas 4 mesas de votación, las mismas fueron abiertas a las 7:00 de la mañana, en la cual se han cumplido los métodos de bioseguridad para la protección de los miembros de mesa, así como para los electores”.

HABLAN LOS ELECTORES

Entre las opiniones emitidas por los votantes de estas elecciones parlamentarias, se pudo conocer que el proceso para la emisión de voto era efectivo y rápido.

Con respecto al tema, Edmundo Abreu indicó, “yo veo el proceso bastante bien, completamente ordenado, yo salí a ejercer el derecho al voto a las 8:00 de la mañana y en 20 minutos estaba listo”.

Asimismo, Abreu destacó, “lo esencial es ejercer el derecho, porque es la única herramienta para poder reclamar derechos, la persona que no de su opinión votando no tiene derecho a exigir nada”.

Por otro lado, María Rosales resaltó, “estamos ejerciendo el voto para buscarle una solución al país, sólo en media hora pude ejercer mi derecho, el proceso caminó bastante bien”.

Entre tanto, Hipólito Rosales señaló, “todos los venezolanos tenemos que utilizar esta herramienta que da la democracia en todas las contiendas electorales que se presenten, es el único aval que podemos tener para reclamar en un futuro y exigir respuestas a los problemas que se puedan presentar”.

Por su parte, José Cabeza enfatizó, “todo se ha llevado con normalidad, realmente en la mesa que me tocó votar sufrió un desperfecto, sin embargo, fue solucionado y pude ejercer mi derecho, las razones por la cual hay que sufragar es para contrarrestar la crisis que estamos viviendo”.

Asimismo, Oscar Silva enfatizó, “estamos ejerciendo el derecho, porque es un deber como ciudadano venezolano, es una forma de decir y expresar de manera libre y con conciencia nuestras opiniones”.

En este sentido, Dinorack Sánchez indicó, “estamos con la esperanza que todo se solucione, el proceso fue bastante rápido, sólo me tomó media hora mientras me buscaba en el listado, hacía la cola, sólo me tomó entre 25 y 30 minutos”.

De esta manera, Gloria Espinoza aseveró, “el proceso se ha visto bastante rápido, contando con el apoyo de los movimientos, las milicias, el personal del Plan República, el voto es el arma para poder reclamar”.

Entre las escuelas donde había más electores fue la Escuela Básica El Progreso del sector Mata Seca en El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, liceo JM Carreño en la avenida principal de El Castaño, la Escuela Básica Carlos Escarrá en el complejo urbanístico Guasimal del municipio Girardot.

ALGUNOS CENTROS ESTABAN SIN ELECTORES

Entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía algunas instituciones no contaban con la presencia de sufragantes, los coordinadores de algunos de estos centros estaban a la espera de los mismos en horas de la tarde.

A pesar que los centros de votación en la jurisdicción de Girardot empezaron a funcionar a tempranas horas de la mañana, al mediodía aún faltaban muchas personas por ejercer su derecho al voto en algunas de las instituciones.

Entre tanto, la encargada de las UBCH del centro de votación ubicado en la Escuela Alfredo Berroterán, Lisseth Uzcanga indicó, “la movilización ha sido un poco lenta, sin embargo, ya progresivamente han venido algunas personas a votar, muchos electores acuden en horas de la tarde, luego de hacer sus diligencias y labores del hogar”.

El mismo panorama de soledad en cuanto a votantes se refiere se evidenció en las escuelas Trino Celis Ríos, Escuela Joaquín Avellán, la sede de la Universidad Politécnica Territorial ubicada en la avenida 102 de la urbanización La Coromoto de Maracay.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo