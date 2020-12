El diputado Freddy Guevara, afirmó que “más del 80 % de los venezolanos”, no participó en la contienda electoral que se llevó a cabo este domingo 6 de diciembre.

“Los venezolanos dijeron no ‘al fraude, no me la calo’, más del 80% de los venezolanos dijo no al fraude, ese país dijo no importa que me amenaces pero no me la calo”, aseveró.

Asimismo, Guevara elogió a quienes no acudieron a las urnas a ejercer el derecho al voto por tratarse de un evento “fraudulento”.

elsiglo