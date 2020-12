El candidato a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, llamó a las estructuras de los partidos revolucionarios a activar la Operación Remate para movilizar a las personas que no han sufragado, a pocas horas del cierre de la jornada electoral.

Cabello explicó que esta Operación Remate es tradicionalmente realizada por la maquinaria electoral en todos los procesos comiciales que se efectúan en el país y busca llevar a los centros de votación a las personas que poco antes del final de la jornada aún no han acudido a ejercer su derecho.

“Invitamos a las fuerzas políticas a que efectúen esa Operación Remate para darle mayor esplendor a esta extraordinaria jornada”, indicó Cabello en rueda de prensa desde la sede del comando de campaña.

“El mensaje que manda Venezuela al mundo es que es libre, soberana e independiente (…) Estamos enviando un mensaje de participación, de paz y de democracia, en revolución”, señaló.

Sobre el desarrollo del día, Cabello aseguró que el balance es “elevadamente satisfactorio”, y valoró la participación de los acompañantes internacionales que están desplegados por todo el país.

Interrogado por los medios de comunicación al respecto de los gobiernos y sectores que desconocen o fustigan el proceso electoral venezolano, enfatizó: “La gobiernos que no reconocen elecciones son los que reconocen a presidentes que jamás han ganado una elección. Quien dirige esa campaña mundial contra Venezuela, EEUU, su propio presidente ha dicho que su sistema electoral es fraudulento”, valoró.

Lamentó la negativa a participar de algunos partidos de oposición. “El mejor momento de la oposición es cuando han participado en elecciones. Jamás han podido con golpes de Estado”, subrayó.

Sobre la abstención, dijo: “Todos están participando. Ahora, la gente decide cómo participar, si votando o no votando. De que están participando más de 20 millones de personas”.

Dijo que tradicionalmente los comicios para elegir al parlamento no son multitudinarios porque la población no logra tanta conexión como con otros procesos electorales como los presidenciales o a la gobernación. “Yo le pido a la gente que no ha votado, no se quede en su casa, que participe votando”.

