Los residentes del sector Sabaneta, municipio José Rafael Revenga, denunciaron el paupérrimo estado en el que se encuentra el alcantarillado de la zona. Indicaron que en la actualidad representan un peligro tanto para peatones como para los vehículos.

En este sentido, quienes se consideran afectados aseveraron que este problema se ha venido acentuándose conforme han transcurrido los años, debido a la falta de mantenimiento. Lo que ha conseguido que las líneas de desagües afronten un nivel de deterioro inminente, ya que comienzan a causar incidentes.

“Una alcantarilla mal tapada o llena de monte y basura puede ser una trampa peligrosa, ya he visto como más de uno tiene su conato de caída. Esto sin contar que están todas llenas de monte y olores putrefactos que atentan también contra la salud” enfatizó Omar Liendo.

De la misma forma, el denunciante manifestó que las alcantarillas de Sabaneta no se limpian desde hace más de dos años, cuando se realizaron procesos de saneamiento en quebradas y ríos, de ahí en adelante ha sido muy pocos los trabajos realizados en este aspecto.

“El riesgo está ahí, se pueden producir inundaciones por la falta de acondicionamiento, menos mal ha llovido y no ha pasado nada. Entonces, yo en nombre de la comunidad y antes de que pase algo que lamentar, hago un llamado a que se solucione esta dificultad, porque las alcantarillas deben estar limpias para poder afrontar las temporadas de lluvias“, expresó.

La señora María Díaz agregó, “aquí ya no sólo es la obstrucción de las canales, sino la presencia en nuestras viviendas de cucarachas y roedores. Necesitamos también una campaña de fumigación a ver si alejamos a estos animales no deseados que nos tienen cundidas las casas y por más que limpiemos no se van mientras eso esté así”.

Por su parte, Carmen Coromoto comentó, “en Sabaneta nos tienen en el olvido. Pese a que ya se supone que vienen elecciones y hacen campañas, seguimos sin ser tomados en cuenta y sumiéndonos cada vez más en la decadencia de los servicios públicos”.

Para finalizar, los ciudadanos de esta parte de Revenga envían un llamado de atención al alcalde Daniel Perdomo y demás entes competentes a tomar en cuenta su pesar y buscar soluciones para este sector que es uno de los más antiguos.