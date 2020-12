En Manantial esperan que la Navidad les traiga mejoras

En la zona sur del municipio Ribas, específicamente en el sector Manantial, los residentes claman por una jornada de asfaltado para toda la comunidad. Expresaron que las calles son de tierra, por lo que en tiempos de lluvia se tornan intransitables, tanto para los vehículos, como para las personas que diariamente se trasladan a pie por la zona.

De esta forma, los afectados hicieron del conocimiento público, que cada vez que llueve en la barriada los problemas se acentúan, ya que las vías de acceso se llenan de agua, lodo y hasta basura que baja de la parte alta, lo que no les permite poner un pie fuera de sus viviendas.

Yuleisy Pérez, quien vive en el Manantial desde hace por los menos 12 años, dijo: “Desde que estamos viviendo aquí hemos venido solicitando mejoras para toda la comunidad, principalmente con el asfaltado y nadie nos ha dado respuestas positivas, todo se queda en promesas. Es molesto vivir entre tanta tierra, eso llama la presencia de muchos animales y es bastante tedioso, por lo menos para mí que tengo niños pequeños”.

Asimismo agregó: “Ahora bien, no vamos a hablar de los charcos de agua. Cuando llueve no hay carretera todos son pozos, parecemos la laguna de Zuata; uno trata de ir tapándolos, pero siempre terminan abriéndose nuevamente, no se puede caminar libremente, quieras o no hay que estar lleno de pantano, porque es lo único que hay”.

Por otra parte, Carlos Rivas señaló que en todo el sector sufren por la falta de agua potable. “Es irónico que en las calles encontremos charcos de agua y que en nuestras casas no tengamos ni para beber, es otro problema del que hemos padecido siempre”, puntualizó.

Para finalizar, los denunciantes siguen enviando llamados de atención a la municipalidad, sin perder la esperanza de que sean tomados en cuenta. “Ya viene la Navidad, vamos a ver si el espíritu, el Niño Jesús o San Nicolás nos mete la mano”, exclamó Rudencinda Peña.