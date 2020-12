Moisés Somaza, candidato voto lista por el partido político El Cambio, es empresario y emprendedor, quien decidió hace dos años entrar al panorama político para aportar su granito de arena al desarrollo económico, social, cultural y político del país.

“Jamás me iré de este país porque creo en su gente, porque sé que el venezolano es luchador. Me cansé de escuchar que ‘tú eres y yo soy’, pensar diferente no es un crimen, solo hay que llegar a acuerdos que aporten soluciones, pensando en aquellas personas de bajos recursos que también tienen derecho a una vida mejor”.

HAY QUE PROMOVER LA INVERSIÓN

Es importante crear conciencia en los empresarios de que sí vale la pena invertir en nuestro país. “En mi caso puntual, cuando yo invierto en mi negocio, en mi país, lo hago para el bien ciudadano”.

Mencionó que muchas personas pueden verlo como capitalista, pero en su visión es completamente diferente; “yo no lo llamaría capitalismo, sino empresa privada, ya que todo lo que hacemos no sale de una partida gubernamental, es nuestro dinero, que lo ponemos a producir y ayudamos a nuestra gente, ya sea generando empleo o a través de una ayuda social para las personas que más lo necesiten”.

AMPLIARÉ EL PROGRAMA RETOMANDO LA VISIÓN

“Muchas personas piensan que las personas que pertenecemos a El Cambio venimos de la iglesia y no es así, pero eso no significa que no tengamos la concepción de lo que significa militar en este partido”, comentó.

“En mi caso, mi familia y yo damos el diezmo con el programa social ‘retomando la visión’, donde entregamos lentes de lectura a las personas con presbicia entre 40 y 85 años, que son las personas más desasistidas”.

Aseguró que “los políticos se sentaron en la mesa a hablar de sus cargos, de sus problemas e intereses, y dejaron a los ciudadanos venezolanos solos a la deriva”.

“Para nosotros los candidatos del partido El Cambio es importante que el venezolano se sienta a gusto con lo que hace, como vive y las oportunidades que se presenten para satisfacer sus necesidades personales y las de su familia”.

“Además debe sentirse seguro y confiado que los representantes que eligieron en la Asamblea Nacional trabajarán en función de leyes que los beneficien a todo nivel”, añadió.

ANCLAR EL SUELDO AL DÓLAR

También buscará promover el anclaje del sueldo al dólar, con un plan piloto de 100 a 300 dólares.

“Sabemos que el Gobierno no lo hará porque tiene la mayor cantidad de empleados contratados por dos dólares, que no alcanza para cubrir ni las necesidades de alimentación. Pero si logramos que el empresario confía en la inversión en el país, echaremos a andar este proyecto”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

foto | ALEJANDRO MORALES