Lograr que los servicios públicos trabajen en 100% y la reivindicación salarial para mejorar la calidad de vida de los venezolanos es el objetivo del candidato por el circuito 2 del partido político El Cambio, José Guirados.

Luchador estudiantil, TSU en Mercadeo y Publicidad, licenciado en Administración, son algunas de las cualidades que el joven candidato pone al servicio de los aragüeños.

“Desde muy joven luché desde mi trinchera, para que todos mis compañeros y la población estudiantil en general tuvieran las mismas oportunidades. Recuerdo que en esa oportunidad podíamos salir a la calle a manifestar nuestro descontento, derecho que perdimos con el paso de los años”.

Recuerdo – expresó Guirados- que mi primera lucha fue cuando se quería implementar el ticket estudiantil, el aumento del pasaje. “Desde ese momento comencé a ver que sin querer había incursionado en la política y desde ese momento entendí que valía la pena luchar por lo que se quería y hoy me presento como un joven aragüeño que cree en su gente y quiere darle un cambio, el cambio que necesita Venezuela”

SALARIO SIGUE SIENDO EL TEMA CENTRAL

Sin duda alguna que el venezolano no puede mejorar su calidad de vida con un salario pulverizado que no alcanza para comprar comida, medicinas, ni la educación de nuestros hijos, es por ello, que una vez en la AN impulsaré esta propuesta fundamental.

“Para lograr la dolarización de los sueldos y salarios es necesario atraer la inversión de las empresas que están dentro y fuera del país, tienen que confiar e invertir para ver los frutos que queremos, para que el venezolano pueda surgir como quiere”.

Guirados recalcó que para el venezolano es importante recuperar la calidad de vida que tenía. “Ir al supermercado y con su dinero comprar los alimentos que quiere comer, comprar ropa y zapato para él y su familia a su gusto, esa es la meta y lo vamos a lograr con el voto este 6 de diciembre”.

EL TEMA DE LA DESNUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ES IMPORTANTE

Otro de los puntos que también abarcaremos es la alimentación y desnutrición de la población infantil, que abarca un número significativo que no tienen que comer.

“Este punto lo podemos abordar a través de convenios internacionales que nos permitan crear programas de alimentación que puedan brindar una comida sana a la mayor cantidad de niños, por medio de nuestro trabajo social en la iglesia cristiana”.

Para finalizar dijo, “el mensaje está claro, hay que salir el domingo 6 de diciembre a votar por el cambio político y social que clama nuestro país”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

foto | ALEJANDRO MORALES