Por una tarjeta de crédito habrían identificado hermano de Alicia Machado

Aunque la información se maneja herméticamente sobre la misteriosa desaparición y posterior muerte del hermano de la exreina de belleza universal Alicia Machado, se tuvo conocimiento extraoficialmente que los restos del familiar de la maracayera habrían sido identificados a través de una tarjeta de crédito del Banco de Venezuela y un chip de la empresa de telefonía Movistar, cuyas evidencias fueron encontradas en el sitio del hallazgo.

Se dijo a los reporteros que los restos óseos fueron desenterrados entre las 7:30 y 8:00 de la mañana del viernes pasado en las cercanías del sector La Cumaca del municipio San Diego, vía hacia Puerto Cabello del estado Carabobo.

La osamenta estaba en una bolsa plástica de color negra, contentiva además de cal. La data de muerte se desconoce oficialmente y las evidencias fueron ubicadas en una supuesta fosa. Se informó que la tarjeta de crédito posiblemente tendría reseñado el nombre de Arturo Júnior Machado Salazar, de 26 años de edad. Una vez iniciadas las investigaciones para dar con ese nombre, los sabuesos cotejaron esos datos filiatorios con las delegaciones principales del centro del país y en la Delegación de Maracay se tenía un expediente abierto hace un año como persona desaparecida.

Ante esos posibles elementos de prueba, la exreina de belleza, durante la madrugada del domingo 29 de noviembre, se les adelantó a los investigadores del Cicpc e informó en su cuenta personal de Instagram sobre el hallazgo de los restos de su hermano desaparecido hace un año.

Incluso señaló que la osamenta fue localizada en Maracay, lo cual no es cierto, sino en las cercanías del sector La Cumana del municipio San Diego, vía a Puerto Cabello.

ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS

La pregunta de “las mil lochas: “¿Quién condujo a los investigadores hasta ese sitio?”. Eso quiere decir que alguien los llevó a ese sitio y eso da entender que los sabuesos ya tendrían a una persona detenida.

Sin embargo, esa información se maneja herméticamente. Por otro lado, se tuvo conocimiento que los restos del hermano de Alicia Machado están siendo sometidos a los estudios antropológicos en la sede de Senamecf en Valencia.

Mientras no se tenga el resultado de esas pesquisas antropológicas, los investigadores no confirmarían si esos restos corresponden o no a Arturo Júnior Machado Salazar.

El caso se dio a conocer a través de Alicia Machado en la madrugada del domingo, quien envió palabras de aliento y sentido pésame a la madre de su hermano, la señora Belkys Zambrano, una reconocida médico en la ciudad de Valencia. Lamentó lo ocurrido a su familia. Ella perdió a otro familiar hace un año.

PRESUNTO SECUESTRO

Indagando sobre este suceso, se tuvo información preliminar que el joven Machado, hijo del padre de la exreina de belleza, de su segunda relación sentimental, habría sido secuestrado el 21 de diciembre del año 2019.

Al parecer, un grupo de delincuentes lo plagió de un sitio del cual se desconocen detalles, y con el pasar de las horas se comunicaron con los familiares exigiendo un pago por su rescate.

Por ese motivo, la maracayera expresó que su hermano había sido asesinado por circunstancias aún imprecisas. Ahora la investigación está centrada en determinar la autoría material e intelectual.

LUIS ANTONIO NQUINTERO | elsiglo

Alicia Machado pide justicia

Alicia Machado, actriz y ganadora del concurso Miss Universo en 1996, pidió este lunes que se haga justicia y se esclarezca “el vil y cruel asesinato” de su hermano menor, Arturo, cuyos restos aparecieron el pasado viernes tras permanecer “secuestrado” cerca de un año.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la exreina de la belleza indicó que su hermano, Arturo Machado Zambrano, fue secuestrado a finales del año 2019 y desde entonces apenas recibieron información sobre su “paradero” hasta el pasado viernes, cuando les notificaron que sus “restos fueron identificados”.

Machado, venezolana que reside en Estados Unidos desde hace años, dijo que espera que la justicia esclarezca “el vil y cruel asesinato” de su hermano e indicó que “por prudencia sobre el caso” no puede ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

“Pido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y agradezco la consideración que siempre me han tenido”, concluyó la actriz, cantante y empresaria.

La actriz de “Los Simuladores”, “La Madame” y “Lo Imperdonable” había revelado la muerte de su hermano en Instagram poco después de la notificación de la policía de que “habían aparecido los restos”.

EFE