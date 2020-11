El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en no admitir su derrota, a escasos días del pronunciamiento del Colegio Electoral sobre el ganador de las elecciones del 3 de noviembre, señalan este viernes medios de comunicación impresos.

Trump dijo el jueves que dejaría la Casa Blanca el 20 de enero si el Colegio Electoral declara al demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones, pero indicó que no está dispuesto admitir la derrota, aseguró este viernes a través de un canal de televisión CNN.

“Ciertamente lo haré. Y tú lo sabes”, dijo Trump cuando se le preguntó si dejaría la Casa Blanca si el Colegio Electoral votara por Biden. Sin embargo, añadió, “Si lo hacen, cometen un error”.

“Va a ser algo muy difícil de conceder” (la victoria de Biden), dijo Trump a los periodistas durante una rueda de prensa el jueves, informó el diario The Hill. El mandatario se negó repetidamente este año a comprometerse con una transición pacífica del poder, reseña medios locales.

“Vamos a tener que ver qué pasa, pero me he estado quejando muy fuertemente de los votos. Los votos son un desastre”, dijo en septiembre. En ese momento, Trump dijo que tal compromiso no era necesario, pareciendo confiado en que ganaría la reelección, señala The Hill.

El lunes pasado, después de semanas de espera del proceso de transición, el gobernante permitió a la Administración de Servicios Generales (GSA) llegar a la campaña de Biden, dándoles acceso a los recursos y personal del gobierno.

Mientras el Presidente permitió preguntas en su primer contacto con la prensa, también insistió en que se produjo un amplio fraude electoral, a pesar de que no hay pruebas que sugieran que eso sea cierto.

“No sé qué va a pasar. Sé una cosa: Joe Biden no obtuvo 80 millones de votos”, dijo Trump y planteó que él recibió significativamente más de 74 millones de sufragios, e insistió en que las boletas a su favor fueron desechadas.

En sus declaraciones, Trump puso en duda su asistencia a la inauguración de la presidencia de Biden, aunque tradicionalmente los expresidentes asisten a la inauguración de sus sucesores como una muestra de unidad para el país. En 2016, el expresidente Barack Obama asistió a la de Trump, junto con otros exmandatarios.

Además, Trump dijo a los medios que planeaba viajar al estado de Georgia el 5 de diciembre, para apoyar a los senadores republicanos que tratan de mantener sus escaños en una segunda vuelta en las urnas el 5 de enero de 2021, un día antes de que el Congreso certifique el resultado de las elecciones del 3 de noviembre.

AVN