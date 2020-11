Cines y teatros no son prioridad para maracayeros

Ante la posibilidad de que reabran los cines y los teatros en el país, algunos maracayeros no ven oportuno dicha medida, debido a que estos lugares de recreación son cerrados y se deberían aplicar medidas de bioseguridad estrictas para evitar, en tal caso que abran para evitar la propagación del Covid-19.

Para María Pinto no ve oportuna esta medida, debido a que esto podría incrementar los casos de Coronavirus en el país. “No estoy de acuerdo de que abran los cines, es mejor resguardarse y prevenir enfermarse“, comentó.

Sin embargo, Joffdaniel Suárez argumenta que no es el mejor momento debido a la pandemia, pero de abrirse se deben tomar en cuenta factores de bioseguridad en las instalaciones y respetar dichas medidas preventivas.

“Puede ser que abran, pero hay que medir el sentido común y estudiar las posibilidades de contagios. No puedo poner en primer lugar mi disfrute en lugar de otra persona“, dijo Suárez, quien añadió que iría al cine con su familia si se cumplen todas las normativas de higiene y prevención.

En este sentido, Jerry Castillo se mostró a favor de la posibilidad de que vuelvan abrir estos espacios de recreación, sin embargo dijo que se deben aplicar medidas de bioseguridad, ya que estos lugares son cerrados y el riesgo de contagio por el Coronavirus es más alto.

“Estos espacios son más confinados y se puede propagar aún más el virus del Covid-19. Pero la economía debe moverse y debe existir más control de bioseguridad de tal caso de que abran estos lugares“, expresó Castillo, haciéndole un llamado a la colectividad maracayera para que se cuiden ante esta pandemia.

No obstante, Haydée Pineda dijo que no es prudente por los momentos reabrir los cines y los teatros. “De tal caso si pudiera ir al cine iría con mi familia, pero en mi opinión en estos momentos no es prudente“, añadió.

Este domingo 15 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro expuso la posibilidad de incluir los cines y los teatros en las semanas de flexibilización económica del esquema 7+7 plus, implementado por el Gobierno Nacional para controlar los brotes de contagios de la pandemia del Covid-19.

Si se autoriza la reapertura de los cines y los teatros, serían con aforo del 40% de su capacidad e implementando medidas de bioseguridad como aplicar gel antibacterial al entrar a dichos establecimientos; el uso obligatorio del tapaboca y respetando el distanciamiento social, tal como se aplica en los templos religiosos del país.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA