El Diputado a la Asamblea Nacional (AN) y Coordinador Nacional del Partido Primero Venezuela José Brito, responsabilizo a la administración de Nicolás Maduro de la destrucción de la empresa petrolera, ratificó “destruyeron, saquearon y robaron a PDVSA y eso no es culpa de las sanciones. Las usan como excusas para tapar toda su corrupción y su fracaso”, sin embargo, agregó que es imprescindible reflexionar sobre dicha medida, a su juicio “las sanciones no lograron el objetivo político de sacar a Nicolás Maduro del poder, pero es una mentira decir que la crisis es una consecuencia del bloqueo”, expresó.

Loading...

El legislador señaló, es imprescindible recortar el periodo presidencial y por medio de la Asamblea Nacional se elija a un nuevo presidente, de esta forma no sólo se lograría dirimir el conflicto político, además se iniciaría la solución a todos los males.

El parlamentario a la reelección ofreció estas declaraciones en un encuentro con la prensa durante su reciente visita al estado Aragua, donde realizo una caminata junto al candidato por voto lista en la entidad Carlos Dordelly entre banderas, y música recorrieron las calles de la comunidad de Los Hornos ubicado en Palo Negro Municipio Libertador, los abanderados conversaron con los habitantes de esta zona popular, algunos vecinos los invitaron a pasar a sus hogares, los aspirantes al parlamento escucharon atentos sus problemáticas siendo las más recurrentes, las fallas de los servicios públicos, la escasez del gas doméstico, la interrupciones constante de la energía eléctrica, el poco transporte público y que no llega el agua por tubería.

Al terminar el recorrido se dirigió a los vecinos que los acompañaron durante el recorrido y los invitó a participar en las elecciones que están pautadas para este 6 de diciembre.

Brito afirmó, “la Rebelión de las Regiones está en las calles y barrios de Venezuela. Los venezolanos no están solos, vamos a luchar junto a ellos y el 6 diciembre vamos a ganar la Asamblea Nacional para renovar y cambiar a Venezuela”, sostuvo.

El candidato Carlos Dordelly durante su intervención dijo, “vamos a luchar en cada espacio y con presencia en cada rincón del país, porque no se le puede dejar a Venezuela, en las manos de quienes la destruyeron”.

elsiglo