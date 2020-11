El papa Francisco afirmó que la Iglesia no es un mercado, un grupo de empresarios ni un partido político, sino “la obra del Espíritu Santo”, estas declaraciones las realizó en un pasaje de su catequesis durante la audiencia general celebrada sin fieles en la biblioteca del palacio apostólico.

Loading...

Francisco dedicó la catequesis a la oración de la Iglesia y explicó que hay “cuatro características esenciales de la vida eclesial: escuchar la enseñanza de los apóstoles, cuidar la comunión mutua, partir el pan y la oración”.

Leer más: Papa Francisco pide hacer más por la dignidad de cada mujer

Y agregó que “todo lo que crece en la Iglesia fuera de estas “coordenadas” no tiene fundamento. Para discernir una situación debemos preguntarnos si está entre estas cuatro coordenadas”.

“Lo que no entra en estas coordenadas carece de la facultad del ser eclesial. Es como una casa construida sobre arena”, agregó.

Y entonces afirmó que “la Iglesia no es un mercado” y que tampoco “la Iglesia no es un grupo de empresarios que sigue adelante con esta nueva empresa”.

“A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que, con buena voluntad, toma el camino equivocado porque piensa en hacer la Iglesia en tertulias, como si fuera un partido político”, añadió.

También señaló que la Iglesia “no crece haciendo proselitismo” al citar la frase de Benedicto XVI: “La Iglesia no crece haciendo proselitismo, crece por atracción”. Y continuó: “Si falta el Espíritu Santo, que es lo que atrae a Jesús, allí no hay Iglesia. Hay un lindo club de amigos, bueno, con buenas intenciones, pero no hay Iglesia”.

EFE