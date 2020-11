Un hombre identificado como Freddy José Vázquez García, de aproximadamente 70 años de edad, falleció durante la mañana de este miércoles cuando fue arrollado por varios vehículos en el momento que se disponía a cruzar la avenida Universidad del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua.

Se conoció que la terrible tragedia que enlutó a una familia aragüeña, se escenificó aproximadamente a las 5:00 de la mañana, al momento de que presuntamente el abuelito se dirigía a realizar una cola en una oficina de cedulación que se encuentra ubicada en la zona, con la intención de tramitar su documento.

Sin embargo, el anciano no contó que en la reconocida arteria vial no había luz, lo que le dificultó la visualidad al momento de cruzar la misma.

Se detalló que justamente cuando el abuelo iba a mitad de la avenida, un vehículo del cual no se precisaron mayores detalles, el cual iba a acceso de velocidad, se lo llevó por delante y debido al fuerte golpe Freddy José Vázquez García cayó en el pavimento.

Asimismo, una persona que se encontraba en el sitio pero decidió no revelar su identidad por motivos de seguridad, indicó que aunque las personas que estaban en la cola intentaron brindarle ayuda al anciano no pudieron, ya que la oscuridad de la vía no los deja visualizar de forma correcta la situación.

De igual forma, la fuente detalló que en cuestiones de segundos se escucharon dos fuertes golpes nuevamente, por lo que se dirigieron de forma rápida hacia al anciano y se percataron que dos vehículos lo habían golpeando nuevamente, segándole la vida de inmediato.

Al lugar del suceso se presentaron las autoridades de la Dirección de Transito Terrestre, quienes dieron inicio a una investigación con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de esta tragedia.

El cadáver de Freddy José Vázquez García fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA