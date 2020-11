Más de seis días tienen los transportistas esperando por gasoil

Más de 6 días tienen los transportistas en las diferentes estaciones de servicio esperando para llenar sus tanques de gasoil, situación que ha traído como consecuencia que sólo un 9% del transporte público esté prestando su servicio.

En un recorrido realizado por las diferentes estaciones de servicio que surten este tipo de combustible, se pudo apreciar que las colas son kilométricas y los días pasan sin que haya respuesta efectiva de cuándo llegará el gasoil.

Javier Rodríguez trabaja como chofer en una ruta de transporte público, y ante las fallas en el suministro del combustible comentó, “ya tengo 5 días esperando el gasoil para poder trabajar, no he dormido bien, no he comido, ni visto a mis hijos y nadie nos da una respuesta donde está el combustible”.

Mencionó que los ánimos entre los choferes que están haciendo la cola se están calentando y tomaremos acciones de calle si no dan una respuesta en las próximas 24 horas. “Nosotros vivimos de nuestro trabajo e insistimos en lo mismo si no hay trabajo, no puedo alimentar a mi familia”.

Por su parte, el trabajador del volante Axel Lugo dijo es casi imposible que podamos llevar el sustento a nuestras familias, si no podemos producir el dinero.

“Desde el pasado viernes llegué a la cola y aún no he podido surtir de gasoil porque no ha llegado. Muchos de los que estamos aquí dormimos dentro de los carros a riesgo de todo”.

Es importante que el gobierno entienda que la situación se vuelve crítica y que los más perjudicados somos el pueblo de a pie, tanto los usuarios que se ven afectados por la poca afluencia de camionetas y para nosotros que no podemos trabajar, dijo el conductor.

William Beroes señaló que cada vez que llega una cisterna cargado de combustible los funcionarios militares se llevan más de 5 mil litros cada vez que vienen y los que realmente necesitamos del gasoil, no lo podemos tener para trabajar y cubrir nuestras necesidades.

Finalmente, los transportistas aseguraron que no de tener respuesta acerca de la situación, tomaremos acciones de calle hasta que realmente se ocupen de resolver el problema del combustible.

