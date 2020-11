Tomando en cuenta lo anunciado por el Ejecutivo Nacional en cuanto a flexibilizar todo el mes de diciembre, la población pareció haber agarrado impulso para salir a las calles y superar todos los obstáculos interpuestos por las autoridades.

Loading...

En este sentido, Amarilis Mejías destacó, “ese proceso radical no fue tan efectivo en el país porque los venezolanos necesitamos salir a comprar y hacer nuestras diligencias personales, con cuarentena o sin ella debemos salir para poder comer, sobrevivir, no es posible encerrarse en su casa cuando hay necesidades en el hogar, hay que salir lamentablemente”.

Asimismo Emilia Solano indicó, “ese proceso fue bastante difícil que se cumpliera por la necesidad que tiene el ciudadano común de salir a la calle, independientemente de la semana si era o no radical, las colas, el movimiento de personas, el consumo en general era casi imposible mantenerse encerrado, para mi llevándolo a un porcentaje me atrevo a decir que en 100% no se cumplió a cabalidad”.

Por otro lado, Julio Palma aseveró, “este proceso radical por lo que queda de año, es el último que no se cumplió cabalmente, primero porque hubo muchas inconciencia de la gente que creen que lo de la pandemia es un juego o un mito, por otra parte está la necesidad del ciudadano, uno tiene la obligación de salir de casa a vivir el día a día, no era fácil para nadie estar en su casa sin poder producir para la manutención familiar, es otra de las variantes que hay que tomar en cuenta”.

De esta manera los maracayeros destacaron que uno de los sectores que se vio más afectado en cuanto a esta situación de la pandemia y de la implementación de la cuarentena fueron los trabajadores informales y las personas que laboran por su cuenta; en este sentido los encuestados coincidieron que esperan que el próximo mes de diciembre se reactive de alguna manera los sectores que más se vieron perjudicados desde el mes de marzo cuando la pandemia llegó a el país.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA