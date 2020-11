En diferentes locales comerciales de la ciudad de Maracay, un cartón de huevos ya supera el valor de los 2 millones y medio de bolívares, dificultando aún más la situación económica tanto para los comerciantes que venden este producto como para las familias aragüeñas, quienes buscan rendir su salario y cumplir con su dieta alimentaria diaria.

En este sentido, Milagros Campos, comerciante del Mercado Libre de Maracay, dijo que un cartón de huevos en su establecimiento tiene un costo de 2 millones 200 mil bolívares.

“El precio va variando dependiendo al aumento del dólar”, dijo Campos, refiriéndose a los constantes cambios de precio que han venido haciendo en las últimas semanas.

Sin embargo, el precio de este rubro no solamente se maneja en bolívares. AL respecto, Rafael Gómez dijo que los huevos desde la granja tiene un valor de 34 dólares la caja aproximadamente, lo que lleva el precio al cliente a una cifra que ya es superior a los 2 millones 500 mil bolívares el cartón.

“Los costos siempre van variando dependiendo del lugar donde uno compra para revender. En las últimas semanas ha aumentado el precio del cartón de huevos en bolívares dependiendo como aumente el dólar”, comentó Gómez.

Aunado a esto, Annyann García dijo que el valor de este producto va aumentando no sólo en bolívares, sino en dólares, cuando van a ir a comprarlos a las granjas. “La caja antes era más económica comprarla en dólares que en bolívares, pero ahora nos incrementan la mercancía en dólares también”, añadió.

Además, García expresó, “los comerciantes están en medio de esta escalada de los precios del dólar”, perjudicando las ventas por esta inestabilidad económica. “Nosotros nos guiamos con el precio del dólar, pero el incremento constante ha perjudicado la salida de la mercancía”, dijo.

Por otra parte, María López comentó que logró comprar un cartón de huevos la semana pasada en “1 millón 900 mil bolívares”, pero para esta semana comentó que el precio de este producto se acerca a los 3 millones de bolívares.

En cambio Nohemí Moy dijo que tiene tiempo que no compra huevos; “mi hija me lleva los huevos, así que no me preocupo mucho por los precios, pero lo cierto es que toda la comida van para arriba“, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA