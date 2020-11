Bloqueos de vías no evitaron la afluencia vehicular

En las semanas radicales el Gobierno Nacional ordenó trancar algunas avenidas de forma estratégica para evitar el paso vehicular y mantener un ambiente de restricción ante la población.

El día de ayer no fue la excepción, sin embargo, el anuncio del un “diciembre de flexibilización” pareció impulsar la movilización de la gente hacia los puntos comerciales de la ciudad.

En este sentido, Ramón Bonilla se preguntó, “qué hacen con esa medida de cerrar algunos espacios o vías del centro de Maracay, eso estuvo creando congestionamiento en otras vías esto por un lado; igualmente se unió la escasez de gasolina, las personas de igual forma se metían por un lado y volvían a la vía que más atrás estaba cerrada, es decir, no fue para nada efectiva, además los policías dejan pasar a quien quiera”.

Por otro lado, Fermín Salinas destacó, “para ser sincero yo vi innecesario que trancaran las vías de acceso, si cerraban una esquina, los negocios que estaban por los alrededores se complicaban en cuanto a sus ventas, sin embargo, los choferes se las ingeniaban daban la vuelta y sin preocupación llegaban al sitio, era bastante ilógico estos cierres, sin embargo, por mi parte en mi experiencia personal, los días que más vendo son los radicales”.

De esta manera, Marcela Rodríguez enfatizó, “estos cierres temporales hubiesen sido más efectivas, si por la vía trancada hubiesen evitado la circulación de personas no sólo en vehículos sino también los transeúntes o peatones, eso resultó realmente innecesario que restringieran el paso de algunas calles y otras no; somos el único país donde una semana hay Covid y en otras no, son cosas que nunca me parecieron”.

La medida de cierre de calles, ferrocarriles, y metros en varios estados del país incluyendo a la entidad aragüeña, fue fijada por el Mandatario Nacional el día 20 de junio cuando en la nación hubo un repunte de Coronavirus.

Para la fecha en Venezuela se registraban 33 fallecimientos, con un total de 3.789 casos confirmados, ubicándose el estado Aragua con 150 casos en el séptimo lugar.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA