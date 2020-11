Santacrucenses acudieron a la misa de Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo

Los santacrucenses asistieron la mañana de este domingo a la Iglesia Nuestra Señora de Montserrat para la celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, actividad con la que cierra el Año Litúrgico, en la que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del Reino de Dios.

Loading...

María de los Ángeles de Clareció, quien es la encargada de atender la sacristía, nos comentó que la fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.

Explicó que durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros, como Salvación, Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí” (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce.

40 HORAS DE ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

Se pudo conocer que el nuevo párroco de la iglesia Castor Palma expuso el santansimo el martes 17 de noviembre, para iniciar las 40 horas de adoración, actividad religiosa previa a la celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

Para dicha actividad los santacrucenses, pueden asistir al santuario aplicando las respectivas normas de seguridad como el uso del tapabocas, gel antibacterial y el distanciamiento social.

“Todos los días a las 8:00 de la mañana se celebra la santa misa, después las personas nos quedamos para orar al santísimo, el cual está expuesto hasta las 12:00 del mediodía, para evitar contagio de coronavirus los fieles rotamos los horarios”, expresó.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA