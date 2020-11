Los habitantes de las calles Federación, Caroní y Pinto Salinas en La Candelaria aseguran que, a dos meses y medio de la inundación que los dejó sin enseres y sin viviendas dignas, las condiciones en las que están viviendo son las mismas en las que nos dejó el desbordamiento del río El Limón.

Loading...

José Pérez, vecino de la comunidad explicó, “un día después de la tragedia vino el alcalde y el gobernador prometiendo créditos, cocinas, lavadoras, pero les entregaron a unas familias y a otras no; situación que ha generado malestar entre las personas que no fueron beneficiadas”.

Mencionó que un personal del estado realizó un censo donde se reflejaban las necesidades de las familias afectadas, con la intención de hacer una entrega de enseres y aún seguimos viviendo en las mismas condiciones, barro, ventanas y puertas dañadas, las cuales debemos cerrar con piedras o algún mueble viejo para no dormir a la intemperie.

“Sabemos que no es culpa del Gobierno, pero ellos tienen los recursos, después de tener todas las comodidades en tu casa, ahora no tenemos ni un ventilador, esa es la realidad que estamos viviendo“.

José Ramírez indicó que en dos oportunidades he tratado de hablar con el alcalde y este señor no responde y me parece un abuso porque nosotros somos pueblo y es su deber atendernos y darnos respuesta.

“Estoy a la espera que me entreguen la cocina y la nevera que me prometieron y el crédito para ver qué puedo recuperar de todo lo que se llevó el agua. Estamos pasando por una situación bien difícil y no es justo que jueguen con nuestras necesidades“, dijo el vecino.

Siguiendo el mismo orden de ideas, los vecinos pidieron la presencia de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, para cambiarle el rostro a la comunidad y a nuestras viviendas.

“Necesitamos respuesta inmediata para muchas de las familias que estamos viviendo en la miseria desde la tragedia del 9 de septiembre del 2020“.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA