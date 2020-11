Exfuncionaria de la Sunacrip estafaba con Petros a través de Instagram

Una exfuncionaria de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), quedó detenida este viernes por presuntamente estafar con la compra de Petros a través de páginas falsas.

Según la información difundida a través de la cuenta de Instagram de la División de Delitos Informáticos del Cicpc; la exfuncionaria ofrecía de manera pública y notoria, a los fines de promover la compra de la billetera móvil o Wallet petroapp, por la cantidad de 30 y 35 dólares.

La mujer quedó identificada como Yineska Marines Bolívar Barroso, quien operaba de manera coordinada en una organización delictiva dedicada a captar a sus víctimas a través de la red social Instagram con los siguientes usuarios: “CAMBIOS.PETROS”, “TU_CAMBIO_PETRO”, “MARKET.PETRO”, “PETRO.INC”, “PETROSVENEZUELA” y “PETRO.DIVISAS”.

Cabe mencionar, que las cuentas son intransferibles no pueden ser vendidas, cedidas ni traspasadas; no obstante utilizaba su usuario PetroApp denominado [email protected], para la compra de petros; una vez recibido lo acordado no cumplía con el dinero pautado.

Bolívar fue funcionaria de la Sunacrip, adscrita a la Oficina de Atención al Ciudadano; por ende conoce a detalle el funcionamiento de la wallet PetroApp.

En este sentido, la mujer quedó detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

