Dordelly: “Llegó la hora de lujchar en cada rincón, para la salida de Maduro”

El candidato a la Asamblea Nacional (AN) por voto lista, Carlos Dordelly del partido político Primero Venezuela sigue recorriendo cada rincón de Aragua realizando casa por casa, asamblea de ciudadanos y conversatorios con los diferentes sectores que hacen vida en la entidad, con el objetivo de explicar las razones para participar en las elecciones parlamentarias pautadas para este 6 de diciembre.

Loading...

Dordelly afirmó, que no se puede esperar que la administración de Nicolás Maduro permita las condiciones ideales para salir a votar, rescatar la calidad de vida de los venezolanos, restablecer la institucionalidad del país, “tenemos que trabajar con lo que hay y en todos los frentes, luchar desde abajo, para poder construir el país que queremos, por eso vamos por la Asamblea Nacional, las gobernaciones, las alcaldías y por la Presidencia de la República, nuestra gente tiene que estar hasta en los consejos comunales porque no se le puede dejar el país, en manos de los que han destruido a Venezuela”, sostuvo.

El candidato indicó, que no sólo se proponen llegar a los cargos, explicó que tienen un plan, “una de la propuesta legislativa que llevamos desde Aragua es una Ley de Protección a la Inversión, necesitamos más empleos. Necesitamos que el sueldo alcance y no que nuestra gente espere el clap o el bono, el ciudadano tiene que ser libre y eso sólo se logra si el pueblo con el fruto de su trabajo puede mantener su hogar, comprar la comida que quiere a sus hijos, vestirse y divertirse como le plazca y no esperando una bolsita de frijoles chinos”, expresó.

El aspirante al Parlamento nacional agregó que la meta es, “reconquistar el poder y ponerlo al servicio del pueblo, para que los venezolanos tengan una mejor vida y eso quiere decir, que el sueldo alcancé, que disfruten de servicios públicos de calidad, pero para ello, hay que luchar en cada rincón”, puntualizó.

Finalmente, Dordelly el abanderado de Primero Venezuela ratificó, “desde la rebelión de la regiones estamos construyendo la salida de Maduro con trabajo y luchando desde cada espacio por pequeño que parezca”.

elsiglo