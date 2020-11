La semana de flexibilización plus comenzó con buen pie para los maracayeros, quienes salieron a la calle hacer sus compras de alimentos y uno que otros adornos para la época navideña.

Loading...

En un recorrido realizado por el centro de Maracay, en el Terminal de Pasajeros se pudo apreciar la gran cantidad de personas movilizándose por la ciudad.

Rubén Castillo nos dijo que aprovechó la semana de flexibilización para realizarse unos exámenes y ver qué podía comprar para las fiestas navideñas.

“La situación está bastante difícil, pero al mal tiempo buena cara, seguimos luchando y esperando que las condiciones mejoren, sobre todo el problema del combustible que nos tiene a todos en zozobra. Esperemos que las cosas vayan mejorando a medida que pasa el tiempo”.

Por su parte, Leonel Ramírez indicó que las calles del centro de Maracay están abarrotadas de personas intentando comprar comida, zapatos y ropa.

“Muchas de las personas están tomando sus previsiones para evitar que los precios sigan subiendo y no puedan comprar todo lo que necesitan, porque sencillamente no les alcanza. El precio del dólar van en ascenso y el sueldo que ganamos está muy por debajo de lo que se puede comprar. Es que ni una harina de maíz de puede comprar con el sueldo mínimo”.

Mientras que Sorelys de Arias nos comentó que sea semana radical o flexibilizada se ve mucho movimiento de personas en la calle.

“Nada cambia sea semana de radicalización o flexibilización, ya que las personas igual están saliendo masivamente a la calle hacer sus compras. He visto muchas personas comprando estrenos, otros los ingredientes para las hallacas, en fin la cosa está dura, pero hay muchas personas comprando para las fiestas navideñas”.

Finalmente Sioris Vásquez enfatizó, “con esta pelazón es imposible que todos salgamos a gastar el dinero que tenemos, en mi caso sólo compraré lo necesario. La cosa está tan dura que estoy sufriendo del Colon de tanto grano que como, si es para lo que me alcanza no tengo más opción, así que no todos los maracayeros tendremos unas navidades felices”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA