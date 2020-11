Los docentes, directivos y de mantenimiento de la Unidad Educativa Luis Augusto Machado Cisneros de La Victoria, municipio Ribas, se congregaron recientemente para alzar su voz en contra de lo que ellos consideran un “atropello arbitrario” contra sus derechos por parte del Distrito Escolar de la jurisdicción.

Y es que a través de una rueda de prensa donde participaron los principales medios de comunicación del eje Este del estado Aragua, los integrantes de este plantel educativo informaron los inconvenientes que han estado sufriendo, donde el personal directivo fue destituido de su cargo, sin mantener las medidas pertinentes en el asunto.

En este sentido, comunicaron que la medida fue tomada de manera abrupta y sin seguir los lineamientos emanados por las leyes de Educación y de la Constitución. Explicaron que las puertas de las oficinas fueron selladas con puntos de soldaduras y cambiados los cilindros, lo que consideraron una falta de respeto tanto a ellos como a los alumnos que hacen vida en el colegio.

Marilyn Díaz, representante de la Coalición Sindical de Educación en Aragua, quien estuvo en el sitio manifestó, “estamos denunciando las irregularidades que actualmente se presentan.

Hace unos días vinieron a nuestra institución un grupo de docentes manifestando que son directores del plantel, cuando el mismo actualmente cuenta con sus directivos, sin presentarles documentaciones, ni credenciales, colocándole a la Dirección, a la Coordinación de Control de Estudios y al Salón donde están las computadoras puntos de soldadura, aseverando que las autoridades de Distrito Escolar fueron las que los mandaron a cumplir con el cargo de la Dirección”, manifestó la profesora.

Asimismo explicó que estas acciones están siendo tomadas como un irrespeto al ejercicio de la profesión docente en el capítulo 5, donde se establece que los directores deben ir a concurso, tener un escalafón para poder optar por el cargo.

“Hacemos un llamado porque pareciera que la ley simplemente es para un grupo de docentes y para otros no. Los que estamos en el marco de la ley no se nos respetan nuestros derechos y otros que son impuestos por autoridades con uso competente en el sistema educativo, vienen a implementar y a ocupar los espacios de los docentes y el gremio educativo venezolano”, aseveró Díaz.

Del mismo modo, Liliana García, quien ejerce su labor como docente en la escuela desde hace 16 años, dijo, “sentido de pertenencia de sobra, por eso me siento bastante atropellada, con las medidas que se están tomando, no sólo se impuso ante el personal directivo, sino que las directrices que estas personas dieron fue no permitir la entrada a la institución de ningún docente. Si ellos vienen a ejercer como personal para llevar las riendas de este centro de estudios, deberían establecer un vínculo entre nosotros, por lo tanto, siento un total atropello hacia mí como docente y hasta como persona, porque el hecho de que sellen las puertas de esa manera, es indicio de que piensan que podemos perjudicar a nuestro plantel”.

Por otro lado, la profesora señaló que hasta las metodologías de evaluación con los estudiantes están siendo violadas, al cambiar lo que ya han establecido para sus asignaciones. “Están pasando por encima de nosotros como profesores, al decirle a los estudiantes que no importa que hagan las tareas, puesto que eso se iba a cambiar, cuando ellos ya tienen un cronograma establecido que seguir”, dijo.

NUEVA DIRECTIVA SE PRESENTÓ

Ante este panorama, las nuevas autoridades directivas en compañía del Equipo de Gestión de Educación del municipio Ribas, se presentaron al lugar para resguardar y preservar el bienestar de la Unidad, Educativa Luis. A. Machado Cisneros, tomando en cuenta todos los planes que están siendo emanados por las autoridades nacionales.

“Estamos aquí para dar fe y constancia, con nuestras acreditaciones en mano, de que en esta institución estamos actuando apegados a las normativas legales y a la organización jurídica vigente, resguardando la casa de estudios para efecto del plan Navidades Felices, el Proceso Electoral y salvaguardando la autonomía educativa”, dijo Mariela Lara, directora acreditada actualmente por el Ministerio de Educación.

DANIEL MELLADO | elsiglo