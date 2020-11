Basura en Las Acacias es producto de la inconciencia de los ciudadanos

Aunque cada tres días está estipulado que pase el aseo urbano por el sector Las Acacias del municipio Girardot, es común observar gran la cantidad de basura que se encuentra en la isla central de dicho urbanismo.

Y es que según la denuncia de los vecinos, la inconciencia de los ciudadanos es la principal consecuencia que esto esté ocurriendo, ya que muchas personas han optado por arrojar la basura en el lugar, sin importante como esto afecta a los vecinos de la zona.

En este sentido, Luis Oropeza manifestó que ya los habitantes del sector ya tienen conocimiento que el aseo urbano pasa por la avenida principal los días lunes, miércoles y viernes, la basura en las calles se ha convertido en el pan de cada día.

“Pasa el aseo y a los 10 minutos ya están las calles llenas de desechos nuevamente, muchas personas pasan en sus carros y arrojan la basura acá y nosotros no podemos hacer nada, es algo de conciencia, ya no se trata de que si el aseo pasa o no”.

Asimismo señaló que a esta problemática se le suma que también algunos sujetos que cobran por botar la basura, terminan arrojándola allí, “esta situación no va a cambiar si no cambiamos la mentalidad de las personas, y los vecinos no podemos hacer nada ya que es imposible que estemos de guardia pendiente si alguien va a tirar la basura o no”.

Por su parte, Danilo Goncalvez destacó que con los días la situación empeora, “limpian la zona y a los pocos minutos ya está como antes, la inconciencia de las personas es el problema en este caso y lo peor es que los perjudicados somos los vecinos que tenemos que convivir con gran cantidad de basura en las calles y a esto se le suma el mal olor y los animales”, finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA