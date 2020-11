Desde hace meses la falta de combustible se ha vuelo un dolor de cabeza para los maracayeros, ya que obtener la tan necesitada gasolina cada día se dificulta más.

Son muchas las consecuencias que ha dejado la escasez de combustible, ya que no es sólo la paralización productiva que ésta genera, sino también los riesgos que conlleva pernoctar en las colas para abastecer sus vehículos.

Por otro lado, desde hace varias semanas el suministro de gasolina se ha estado manejando bajo el esquema Pico y Placa, implementado por el Ejecutivo Nacional con el fin de “regularizar” el suministro de combustible en el país.

Sin embargo, muchos ciudadanos aseguran que desde que el esquema se inició se ha tornado más difícil, ya que si no logran llenar el tanque de sus vehículos en una semana deben esperar a la siguiente.

No obstante, los ciudadanos se quejan de las continuas “trampas” que se llevan a cabo en las diferentes estaciones de servicio subsidiadas con la venta de los puestos, donde los principales perjudicados son aquellos que permanecen durante horas en las colas para poder llenar el tanque de sus vehículos.

Por su parte, Eduardo Martínez también agregó que desde hace semanas las estaciones de gasolina se están manejando con una “Trampa” vendiendo los puestos, “hay veces que no llega la gandola y a eso le sumamos que cuando llega venden los puestos, al final no podemos echar”.

David Martínez aseguró que ha perdido la cuenta de las veces que ha tenido que dormir en las colas para lograr abastecer su vehículo, “hemos pasado por muchas cosas, acá hay personas que tienen casi tres semanas esperando para echar gasolina y no han podido, que son las placas que terminan en 1 y 2”.

“Gracias a Dios no he sido víctima de la delincuencia desde que comenzó todo esto, pero si he escuchado a muchos que cuentan sobre sus vivencias y de como les han robado la batería del vehículo y de más”, dijo Martínez.

Al respecto, José Rojas aseguró que desde hace dos semanas ha estado rotando en diferentes estaciones de servicio en la ciudad de Maracay con el fin de llenar el tanque de su vehículo y no ha podido, “yo creo que esta situación cada día se empeora más, he tenido que pasar muchas penurias para echar gasolina”.

“Hemos pasado hambre, dolores, penas, molestias, sueño, dificultades, robos, desprecios y muchas cosas más para poder tener esa gasolina que tan difícil es obtenerla hoy en día, sólo espero que después de tantos conflictos en algún momento podamos abastecer nuestros vehículos sin ningún problema”, aseveró Rojas.

Son muchas las penurias que los ciudadanos desde hace meses deben pasar para poder obtener la tan necesitada gasolina, ellos sólo piden que todas las vicisitudes que han tenido que pasar en algún momento cesen.

JENNILET DÍAZ | elsiglo