Para los pensionados resulta más económico comprar una hallaca que adquirir los ingredientes para hacerlas, ya que con el alto costo de los ingredientes es imposible cumplir con la tradición este año.

“El precio de las aceitunas con hueso es de un millón quinientos 60 mil bolívares por kilo, que es la barata, hay que sacar la cuenta nada más por allí y ahora nos acaban de aumentar el sueldo a un millón 200 mil bolívares, imposible que podamos comprar los ingredientes para hacerlas”, dijo Jesús Ramón Flores.

Al mismo tiempo que mencionó, he visto a buhoneros vendiendo hallacas a un dólar, no se si eran buenas o no, si tendrán carne, pero ya yo compré dos para por lo menos sentir el sabor navideño.

“Lo que se gana con la pensión no alcanza ni para comprar las medicinas, mucho menos un pernil que cuesta 30 dólares o un pan de jamón que el más barato cuesta 10 dólares, todo en divisa y nosotros cobrando en bolívares es imposible”.

Al igual que Flores, Jhonny González indicó que este año sale más barato comprar las hallacas que hacerlas, por el alto costo de los ingredientes.

“No hay gas y tenemos que usar las cocinas eléctricas para cocinar los alimentos, las fallas eléctricas están a la orden del día y cocinar a leña representa un problema de salud, ya que puede traer como consecuencia problemas respiratorios y ante la pandemia es imposible que no corramos el riesgo de contaminarnos, es mejor hacer un esfuerzo, comprar aunque sea 5 hallacas y que no pase la tradición por debajo de la mesa”.

Destacó que es jubilado y pensionado y aún así lo que gana no le alcanza para cubrir sus necesidades, mucho menos la del plato navideño. “Administrador y Contador Público y no tengo dinero ni para comer”.

Por su parte, Rafael Antonio Farfán dijo, “a mi si me la regalan comeré hallaca, porque con el sueldo que gano es imposible que pueda comprar todos los ingredientes para hacerlas en familia”.

Continúo diciendo nada más en la carne, el cochino y el pollo se va todo el presupuesto, las aceitunas, alcaparras y pasas sobrepasan los 2 millones de bolívares, hay personas que han ido comprando poco a poco, pero para los que estamos solos es imposible que hagamos ese esfuerzo, pues la mayoría del dinero se va en medicamentos.

Para Alicia Rodríguez serán muy pocas las hallacas que se harán en su familia. “En años anteriores hacíamos entre 300 y 500 hallacas, porque somos un familia numerosa y entre todos colaborábamos, pero ya muchos se han ido y los que quedamos no tenemos los recursos y con lo poco que me pagan con la pensión no es mucho el aporte que puedo dar”.

