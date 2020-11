Con el incremento dos veces al día del dólar, es imposible que los productos y alimentos que consume el venezolano no digan esa tendencia al alza, lo que obliga al comprador a llevar lo justo y necesario, y al vendedor lo lleva a ingeniárselas para salir de la mercancía.

Este es el caso de Yamilet Rojas, quien junto a su mamá tiene un puesto de frutas y verduras en las afueras del Mercado Libre de Maracay, ambas se han visto en la necesidad de hacer bolsitas de verduras para asegurar un ingreso diario.

“Las bolsitas de verduras como tomate, cebolla, papa y ajo salen más que venderlas por kilo, yo vendo una bolsita en 200 mil bolívares que trae entre 6 y 8 tomates o cebollas, y el ajo a 300 mil una bolsita que trae 3 cabezas de ajos grande. Mientras que 4 papas salen 150 mil bolívares y el kilo 220 mil”.

La gente cuando va a comprar da una vuelta por el mercado ve lo precios y la mayoría de las veces termina comprando los combos por bolsitas porque la plata no les rinde.

Américo Lozada indicó: “Yo compro diario lo que voy a cocinar, dependiendo de lo que consiga es lo que como y con tan poquito dinero que gano es muy poco lo que compro, así que la mejor opción es comprar los combitos de verduras que me rinden para tres días”.

Mientras que Susana Díaz comentó: “Los combos están de moda, es lo más económico y sacan a cualquiera de un apuro, porque no vale la pena comprar un kilo de tomate, que pasa de los 600 mil bolívares, cuando solo necesito dos, prefiero comprar el combo que me sale en 200 mil y me trae como 6 tomates regularcitos”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA