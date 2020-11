Gracias a un trabajo que ha sido incansable desde el año 2017 apostando por fórmulas 100% naturales que brindan múltiples beneficios a sus consumidores; la empresa “It’s Possible” se complace en anunciar con mucho orgullo que han sido nominados a los reconocidos premios que, año a año, se encargan de galardonar a los más destacados en el mundo del bienestar; aunado a la celebración por el inicio de operaciones en Europa.

Tal y como lo resume su nombre, “It’s Possible” se ha enfocado desde el día 1 en que todas las metas sean posibles, incluyendo el éxito, y no se ha detenido en el camino para conseguirlo. Actualmente, la empresa venezolana que elabora productos dispuestos a dar satisfacción garantizada en necesidades específicas como la pérdida de peso, el control de la ansiedad, la eliminación de la “piel de naranja”, la desintoxicación del cuerpo, la regulación del sueño, etcétera; está comenzando a recoger los frutos de esa masiva aceptación que han tenido en el público en los últimos años y por tales razones, han recibido no una sino dos nominaciones en los Nexty Awards 2020, en las categorías “Best Condition-Specific Supplement” y “Best New Sports Nutrition or Active Lifestyle Product”.

Los premios Nexty son el principal reconocimiento a la excelencia en la industria de productos naturales, representando las tendencias en temas de bienestar, solución de los problemas de salud y sostenibilidad actuales; en la innovación de ingredientes, el empaque y la transparencia de la cadena de suministro. Innovación, integridad e inspiración son los 3 pilares fundamentales para el criterio de evaluación que toman en cuenta más de mil usuarios/consumidores quienes son los jueces de cada una de las 23 categorías que conforman este galardón.

El crecimiento de “It’s Possible” ha sido de forma paulatina pero firme desde su lanzamiento en el año 2017, cuando su fundador Carlos Velásquez, decidió crear un producto -de corazón venezolano pero con fabricación americana- que tuviera como filosofía el crear estilos de vida saludables más allá de un abdomen plano y cuerpos perfectos, pero de manera natural; y esto, con el fin de ofrecer una opción o solución para que los consumidores pudieran verse mejor, aumentaran su autoestima y se sintieran completamente bien.

Hoy en día, un número importante de usuarios dan fe de las infinitas bondades de “My Fast Burner”, “My Cellu Lost”, “My Relax” y “My Detox”; al punto de haber logrado que la marca se expandiera a diversos países como: Venezuela, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Costa Rica, México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.

Más recientemente, el equipo humano de “It’s Possible” se encuentra celebrando la buena nueva del inicio de operaciones en Europa, especificamente desde España, como una ventana para poder ofrecer los distintos productos al resto del Viejo Continente con mayor facilidad a todos aquellos seguidores que se encuentren ubicados allí.

Personalidades del mundo del espectáculo y fitness dentro y fuera de Venezuela, han mostrado en distintas oportunidades el apoyo y consumo de las distintas líneas de “It’s Possible”, como es el caso de: Caterina Valentino, Rosmery Marval, Anmarie Camacho, Norkys Batista, Adriana Marval, Daniel Elbittar, Génesis Rodríguez, Gabriel Coronel, Juan Carlos García, Yuvanna Montalvo, Karlis Romero, Gra Concepción, Melany Mille, Ninoska Vásquez, Michell Roxana, Paula Bevilacqua, Sabrina Seara, Shirley Varnagy, Héctor Peña, Vivianna Gibelli; y los destacados entrenadores, Richard Linares, Adrián Barreto y Eleazar Guzmán. Asimismo, esta empresa ha sido patrocinante oficial durante los últimos 3 años del certámen de belleza “Sambil Model”, en donde ha impuesto la banda a las “Chicas It’s Possible”: Patricia Acosta, Maite García y Teresa Gulin, respectivamente.

Para más información sobre sus productos, próximos lanzamientos y noticias, no duden en consultar su página web: www.itspossibleusa.com o sus redes sociales, @ItsPossibleUSA en Instagram.

