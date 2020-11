Por no entregar un celular de alta gama, un reloj y un par de zapatos recién comprados en una tienda en La Victoria del municipio José Félix Ribas del estado Aragua, presuntos delincuentes asesinaron a un estudiante de Ingeniería Mecánica, informaron este lunes los familiares que comparecieron al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar a tramitar el retiro del cadáver para su cristiana sepultura en San Mateo.

Los dolientes identificaron a la víctima como David Irumbe, de 22 años de edad, quien residía en la calle Nueva del barrio Unión, en la población de San Mateo del municipio Bolívar.

Denunciaron que los hechos ocurrieron este domingo a las 10:00 de la noche y el sitio del suceso se ubicó a unas tres cuadras de la residencia del universitario.

Comentaron los parientes que el joven se dirigió como de costumbre a visitar a su novia, quien reside a pocas cuadras del sitio del suceso y de regreso a la residencia, pasando por una zona completamente oscura, fue interceptado entre 3 y 4 hombres armados hasta los dientes.

Bajo amenazas de muerte, los hampones le expresaron lo siguiente: “Mire mi pana andamos pelando y no son los dientes, queremos que nos entregues el celular que llevas ahí, así como el reloj y de paso los zapatos. No te pongas popi. Si colaboras con nosotros, no te va a pasar nada”.

Al responderle con una negativa, los antisociales accionaron su armamento contra el joven que estaba cursando el primer semestre de Ingeniería en la Misión Sucre.

Irumbe recibió tres disparos a nivel del tórax y en otras partes del cuerpo, causándole su muerte a los pocos minutos. No hubo chance de trasladarlo a un centro asistencial del municipio.

Una vez que lo vieron tendido en la capa asfáltica, los ladrones le arrebataron sus cosas personales y emprendieron la huida con rumbo desconocido. Hay la sospecha que los tipos viven en algún barrio cercano a la comunidad de Flores.

Familiares y amigos del joven acudieron al sitio, y momentos de mucho dolor se vieron en la noche del domingo. Los vecinos de la comunidad claman justicia por la muerte del estudiante.

Poco después se presentaron comisiones de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos a la Base de San Pablo en Turmero, iniciando las averiguaciones y tomando declaraciones de familiares y vecinos de la zona, mientras que el cadáver fue trasladado a la Morgue de Caña de Azúcar.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo