Alianza Democrática arrancó la campaña electoral en el sur de Aragua

Durante este fin de semana, los candidatos de la Alianza Democrática iniciaron su campaña electoral rumbo a las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional en el circuito 4 del estado Aragua, que comprende el municipio Sucre y las municipalidades del sur de Aragua.

Así lo dio a conocer Clever Lara, Secretario Nacional de Organización del partido Acción Democrática y candidato número 1 en la lista, quien indicó que junto a los candidatos del circuito 4, Valery Melo y Luis Rodríguez, recorrieron las calles de la comunidad Carmen de Cura, municipio Camatagua, como parte de la campaña.

“Estamos recorriendo cada rincón del estado Aragua con la finalidad de llevar nuestras propuestas a los electores, basados en la realidad de cada una de sus necesidades, es decir problemas en cuanto a servicios públicos y educación donde estamos abordando cada una de las problemáticas para hacer un proyecto que permita atender a los Aragueños por igual”, dijo Lara.

Al mismo tiempo que señaló que el objetivo de recorrer los municipio del sur es “escuchar al ciudadano de a pie, ese que padece a la hora de ir al supermercado, al trasladarse a su puesto de trabajo y no hay transporte, cuando tiene que comprar un medicamento y no le alcanza o tiene a su hijo enfermo y no lo puede llevar a un centro de salud donde puedan prestarle un servicio de calidad, como todos los venezolanos merecemos”.

terminó diciendo Clever Lara.

