Productores sanmateanos presentaron propuestas a candidatos a la AN

Con las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) ya casi en puertas, los productores y parceleros de la zona agrícola del municipio Bolívar, ubicada en la comunidad La Vega de Trapichito, presentaron sus propuestas en función de avanzar y fortalecer su desarrollo productivo en la localidad, ante los candidatos oficialistas por el circuito 3 de Aragua, José Gregorio Colmenares, Isabel Figueredo y los representantes del comando de campaña Darío Vivas.

En este sentido, el nutrido grupo de trabajadores de la tierra manifestaron creer necesario que se dispongan mecanismos que permitan consolidar la práctica de estas actividades productivas, con planes que garanticen su protección e incentiven al cultivo; eslabones que según ellos deben potenciarse con más acciones conjuntas en beneficio del pueblo, tomando en cuenta las diversas situaciones por las que atraviesa tanto el país, como el mundo.

Ante este panorama, la alcaldesa Marisela Arenas mencionó: “Este encuentro productivo sirvió para decirles a estos hombres y mujeres que desde su trinchera hacen un gran esfuerzo para contribuir y sumar a la economía municipal, regional y nacional, que no están solos, nuestro heroico pueblo sanmateano sigue produciendo y no descansa, aun en medio de dificultades, somos un pueblo que resiste; porque entre cuarentena y producción no hay contradicción.

Por su parte, el aspirante a un curul en la AN, José Gregorio Colmenares, aseveró que el Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro mantiene la premisa del fortalecimiento de la producción en los diversos sectores económicos, por lo que auguró se contará con gran participación de los mismos en los comicios parlamentarios del 6-D.

“En nosotros pueden tener la fuerza y el compromiso de que seremos voz y trabajo para crear y modificar leyes a favor de honrar su labor y garantizar sus derechos”, dijo.

ESCUCHANDO A LOS SANMATEANOS

El candidato revolucionario a la AN, por el circuito 3 del estado Aragua, José Gregorio Colmenares, continúa recorriendo la territorialidad del municipio Bolívar, con el fin de atender las inquietudes y necesidades y establecer contacto con los habitantes, así como UBCH, Jefes de calles, CLAP, movimientos sociales, consejos comunales, equipo político municipal del PSUV, para fortalecer el trabajo en equipo hacia la concreción de las soluciones a los problemas que aqueja a la población.

Vale resaltar el cumplimiento de las normas epidemiológicas sostenida en cada una de las reuniones efectuadas en la municipalidad para evitar los contagios y la propagación del Covid-19.

DANIEL MELLADO | elsiglo