“De ganar Joe Biden en Estados Unidos se abre una luz en el camino para el diálogo”

Clever Lara, secretario nacional de organización del partido Acción Democrática, manifestó que celebran y respaldan el proceso de elecciones que se llevaron a cabo en los Estados Unidos, ya que a nivel del partido promueven la democracia y participación.

Loading...

“Siempre hemos dicho que la ruta es electoral, bien sea el país que sea, ya que todos los demócratas deberían discutir y resolver sus problemas internos a través de elecciones populares, directas y secretas”, recalcó Lara.

De igual forma, el secretario nacional de organización del partido Acción Democrática recalcó que el voto es el mayor poder que tienen los ciudadanos, “si a mí no me gusta un gobierno lo cambio con el voto, sea para alcalde, gobernador, presidente, si no nos agrada su gestión se debe cambiar por medio del voto”.

Asimismo, Lara recalcó que en el caso de los Estados Unidos fue una pelea cerrada entre el presidente Donald Trump y el aspirante Joe Biden, “nosotros desde AD respaldamos esas alecciones, pero ahora bien, Biden se ha venido metiendo en los colegios electorales, ya que allá son elecciones en segundo grado y por supuesto cuenta el voto popular, pero el que da la definitiva son los colegios”.

Lara manifestó que de ganar Joe Biden se abre una luz en el camino para el diálogo, entendimiento y posible reconocimiento de la próxima asamblea venezolana, “estamos seguros que en estos comicios la mayor cantidad de diputados será de la alianza democrática y de AD, estamos contentos y desde Venezuela estamos haciendo lo humanamente posible para que las elecciones se celebren el próximo 6 de diciembre y los venezolanos podamos cambiar el gobierno a través del voto y en beneficio de todo el colectivo y su calidad de vida”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo