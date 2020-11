Vecinos del barrio 23 de Enero tienen más de 10 días a oscuras

Los habitantes del barrio 23 de Enero en Maracay, estado Aragua, viven desde hace más de 10 días a oscuras. Los vecinos denunciaron que la línea de corriente 220 y alumbrado público de la Avenida 4 de la zona antes mencionada, se reventaron dejando afectadas sin electricidad a muchas viviendas de la zona.

Ante esto, José Ramírez, afectado, agregó que el problema sucedió el pasado 22 de octubre, “estas líneas de alta tensión se reventaron, estamos afectados porque no tenemos luz y sin gas, con qué cocinamos”.

Por su parte, Marioby Vargas agregó, “desde que hubo la primera explosión el pasado 22 de octubre, se explotaron 2 líneas de electricidad, la 220 y el alumbrado público, dejando a varias viviendas sin luz, pero el sábado en la noche se reventó la 110, que es la que quedaba. Hemos notificado esta situación en varias ocasiones y no nos escuchan”.

“Hemos ido varios vecinos a exponer esta problemática en Corpoelec y la respuesta que recibimos es que el reporte ya se pasó y nada que nos solventan, además nos dijeron que tenemos que pagar 70 dólares para arreglarlo y ese dinero no lo tenemos. Yo soy madre de dos niñas pequeñas y una es alérgica al humo, no tengo gas y cocino con cocina eléctrica al no tener luz, cómo cocino”, dijo Vargas.

El señor José Treviño dijo, “más de 40 familias se están viendo afectadas con esta situación y necesitamos que nos ayuden a solventar este problema que actualmente nos agobia”.

Al respecto, José Briceño, habitante de la Avenida 4, afirmó que sin electricidad se les dificulta cocinar por la falta de gas, “le hacemos un llamado al gobernador Marco Torres y al alcalde para que hagan presencia en esta comunidad y se aboquen a ayudarnos a solventar esta situación”.

Por otro lado, Oswaldo Bolívar, habitante de la calle Autopista, añadió que los constantes bajones de electricidad están dañando los aparatos electrodomésticos que tiene, “he tenido que arreglar innumerables veces los aires, y muchos aparatos que se han dañado por este problema”.

“Pedimos a los entes gubernamentales que se aboquen a solucionar esta situación que está afectando nuestra calidad de vida, necesitamos un apoyo porque entre estos problemas con los servicios públicos y la crítica situación de nuestra economía no sé a dónde vamos a parar”, puntualizó Bolívar.

Los vecinos de la comunidad aseguran que estas circunstancias cada día los agobia más, ya que desde hace días exigen soluciones y hasta la fecha siguen padeciendo por la falta de electricidad y gas doméstico.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA