Aragüeños con “los pelos de punta” ante posible desaparición de la gasolina

Los aragüeños permanecen en las colas y hacen hasta lo imposible para abastecer el tanque de sus vehículos con gasolina, teniendo en cuenta el anunció que hizo el presidente de la República Nicolás Maduro en días pasados, donde señaló que sólo quedaban 20 días de combustible.

En un recorrido realizado por algunas de las estaciones de servicio subsidiadas ubicadas en la Ciudad Jardín se pudo constatar la cantidad de usuarios esperando su turno en la cola para echar la tan anhelada gasolina.

Alfredo Calderón nos dijo, “he pasado más de tres días en cola esperando que llegue la gandola para echar combustible de sólo pensar que quedan menos de 20 días, bueno a estas alturas como 15, entro en crisis ya que dependo prácticamente del combustible para trabajar”.

Añadió que la viveza criolla sigue siendo determinante en cualquier crisis que viva Venezuela. “Estamos aquí los pend… que duramos días en la cola para llenar el tanque de combustible y están los vivos que duermen placidamente en sus casas y les avisan que llegó la gandola y enseguida se vienen y pasan de primeros y ponen full sus carros y a nosotros no echan 30 litros no más”.

Por su parte, Carolina Fuenmayor señaló, “tengo una ataque de nervios que la gasolina se termine y que no puede echar, luego de pasar dos días en cola y a la buena de Dios para que no me roben”.

Indicó que algunas estaciones de servicio echan los litros completos, mientras que otras ponen límite, según ellos para que rinda para otros carros.

Para Carlos Luis Chinchilla el tema de la gasolina le pone los nervios de punta. “Estoy a punto de un colapso nervioso, no entiendo cómo es posible que nosotros los venezolanos estemos pasando por esta situación. Sólo le pido a Dios que le abra los caminos y la inteligencia a los que rigen este país, para que encuentren una solución rápidamente”.

Los usuarios de las diferentes estaciones de servicio esperan que en los próximos días haya nuevos anuncios que indique que habrá más combustible.

