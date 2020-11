La falta de servicios públicos mantiene en jaque mate a los habitantes de Cogollal de la parroquia Los Tacarigua, quienes tienen que hacer maromas para subsistir entre tantas necesidades que no les permiten llevar una vida digna.

José Tabares nos comentó que entre las necesidades principales están el servicio de agua por tubería, gas doméstico y transporte público.

“Aquí no vivimos, sobrevivimos gracias a las personas que integran el consejo comunal, quienes hacen su mayor esfuerzo para conseguir los beneficios sobre todo las cisternas de agua potable, para que las personas que estamos aquí en la comunidad podamos hacer los quehaceres del hogar, bañarnos y cocinar”.

Mencionó que el servicio de agua es vital al igual que problema del alumbrado público.

“Generalmente los bombillos de los postes se mantienen encendidos y de noche están apagados y si se presenta una emergencia debemos salir con las calles oscuras”.

COCINANDO A LEÑA

Otro de los problemas que aqueja a los vecinos de Cogollal es la falla en el servicio de distribución de gas doméstico, lo que los ha obligado a cocinar con leña, situación que ha generado malestar de salud en algunas personas que comenzaron a sufrir de problemas respiratorios.

Joana Linares es ama de casa y madre de 6 niños, al respecto de esta situación nos dijo, “desde hace 4 meses no he podido comprar una bombona de gas; a pesar del esfuerzo de los miembros del consejo comunal no hemos podido resolver esta situación”.

Agregó que debe montar el fogón muy temprano para hacer el desayuno y adelantar el almuerzo, pues tarda mucho más de lo normal.“De tanto cocinar a leña ese humo que se desprende me da como carraspera, malestar en la nariz así como si tuviese gripe y los niños también se han visto afectados, lo que me tiene preocupada, ya que estoy recién operada y debo cuidarme al extremo. Nos gustaría que el alcalde Pedro Bastidas nos ayudara a solventar esta situación”.

IRREGULARIDADES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

La falta de camionetas de pasajeros es otro de los problemas a los que se enfrentan los habitantes del sector. “El servicio de los rojitos es muy esporádico, pero son los únicos que llegan hasta nuestro sector, cuando eso no sucede debemos caminar hasta la alcabala y de allí agarrar un autobús hasta el centro o al terminal”, manifestó Pablo Alvarado.

Comentó que en reiteradas oportunidades han solicitado la incorporación de más unidades para agilizar lo del transporte, sin embargo aún no hemos logrado nuestro cometido.

“Esperamos que en los próximos días alguien escuche nuestras peticiones y podamos tener un mejor servicio en cuanto al transporte público y el resto de las necesidades que tenemos en la comunidad”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA