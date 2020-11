Usuarios de las entidades bancarias del municipio Ribas informaron que en la semana de flexibilización deben ir más de una vez hasta las oficinas financieras para poder reunir efectivo. Indicaron que pese a que las colas han mermado un poco, las deficiencias con algunos servicios siguen presentándose.

En este sentido, quienes se encontraban realizando su cola desde tempranas horas de la madrugada, manifestaron que determinados bancos para el momento no estaban ofreciendo el efectivo y los pocos que tenían sólo dispensaban 400 mil bolívares, lo que a su parecer no es factible, ya que un pasaje sólo en La Victoria tiene un costo de 30 mil bolívares.

“Es horrible lo que tenemos que pasar nosotros y más las personas de la tercera edad, llevando sol, agua, frío y pasando hambre. En mi caso, salí de mi casa en La Concepción, antes de las 5:00 de la mañana para poder venir a hacer mi colita y me den 400 mil bolívares, que uno no hace mucho con eso, ya que se nos va en el pasaje de regreso. Esto es algo que nunca se había visto”, mencionó la señora Nelly Carrillo, mientras realizaba su cola.

El señor Rubén Lozano agregó, “ciertamente hay bancos que tienen menos personas, porque se han reactivado algunos servicios que no habían, pero realmente lo que nos preocupa a todos es que no tenemos efectivo y lo que dan es muy poco, yo debo ir hasta tres veces a la semana para poder conseguir alguito que me permita ir a trabajar, del resto lo compro”.

De la misma manera señalaron que la entrega de tarjetas no es la más idónea, ya que sólo entregan un determinado número, dejando a los restantes en la espera para una próxima semana de flexibilización. Hay quienes aseveraron que tienen más de 9 meses esperando por el plástico.

Rosa Camacho dijo, “tengo desde el mes de enero esperando para que me den mi tarjeta, he pasado y pregunto qué pasa y lo que me dicen es que no hay plástico, pero si veo como muchos sacan, no sé qué es lo que está pasando, pero nos tienen pasando penurias”.

“Las personas ya como que le están agarrando la caída a como venir a hacer las transacciones bancarias. Sin embargo, en el banco donde tengo la plata cuesta mucho para entrar y yo vengo cada vez que puedo en una semana. Asimismo, he visto como sólo entregan entre 20 y 30 tarjetas a los primeros que llegan y eso no es posible, porque hay muchos esperando, deberían prestar mejor el servicio”, mencionó Carmen Rangel.

Para finalizar, los clientes de los bancos del municipio Ribas esperan que poco a poco todo se vaya normalizando. Del mismo modo hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que tomen en cuenta sus quejas, para que de esa forma ayuden a solucionarlas.

DANIEL MELLADO | elsiglo